Фото: Добробут

У місті Бровари 3 вересня розпочав роботу 19-тий центр Медичної мережі "Добробут" . Новий медичний центр для дітей та дорослих розташований за адресою:

Клініка стала найбільшим приватним медичним центром у місті – щодня заклад може приймати до 650 пацієнтів амбулаторно.

Медичний центр надає широкий спектр послуг:

поліклінічний прийом дітей та дорослих лікарями загальної практики;

консультативний прийом лікарів вузьких напрямів: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, гінеколог, уролог тощо;

патронаж дітей до 1-го року життя;

жіноча консультація з можливістю взяття на облік вагітності;

планові медичні огляди;

лікування та реабілітація при захворюваннях хребта та опорно-рухового апарату;

невідкладна допомога;

вакцинація дітей та дорослих;

інструментальна діагностика на найсучаснішому обладнанні провідних світових виробників: МРТ, КТ, УЗД, рентгенографія, ЕКГ, ЕХО КГ тощо;

лабораторно-діагностичні дослідження всіх видів, включно з експрес-діагностикою COVID-19;

також у центрі працюють аптека та оптика.

Відділення вертебрології втілює мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із захворюваннями хребта та опорно-рухового апарату — тут для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план лікування та реабілітації, що враховує наявні захворювання та особливості організму. Взаємодія фахівців різних напрямів дає змогу всебічно оцінити стан пацієнта та знайти оптимальний підхід до вирішення наявних проблем.

Також на базі центру функціонує відділення невідкладної допомоги. Бригади “Добробуту” на варті цілодобово, 7 днів на тиждень. Вони обладнані усім необхідним устаткуванням для надання першої медичної допомоги, транспортування до медичного закладу, проведення діагностичних процедур та виконання лікарських призначень вдома.

Фото: Добробут

Фото: Добробут

Урочистий захід відкрив офіційною промовою генеральний директор ММ "Добробут" Калашніков Олег Володимирович. Він поділився планами на майбутнє та розповів про основні стратегічні цілі мережі: "Наша велика амбітна ціль – розвивати в Україні Медичну мережу «Добробут», яка поверне довіру людей до української медицини. Першим кроком до реалізації цієї мети стало відкриття клініки у місті Ірпінь. А сьогодні ми святкуємо відкриття вже другого медичного центру поза межами Києва – у місті Бровари! Ми щасливі, що клініка почала працювати, адже тепер ще більше людей зможуть отримати якісні медичні послуги".

Фото: Добробут

Заступниця мера міста Бровари Виноградова Лариса Миколаївна, яка також була присутня на заході, зазначила: "Наша громада налічує близько 200 тисяч мешканців разом із селищами Княжичі, Требухів та Переможець. Відкриття медичного центру «Добробут» – це можливість отримати у нашому місті медичну допомогу за найвищими стандартами. Від себе та громади висловлюю подяку за рішення відкрити сучасне відділення «Добробут» саме в Броварах!".

Захід відбувся у теплій, невимушеній атмосфері. Понад 20 представників ЗМІ відвідали офіційне відкриття клініки. Побачити центр на власні очі також зібралися партнери мережі та поважна медична спільнота.

Фото: Добробут

Детальніше про медичний центр для дітей та дорослих у Броварах можна дізнатися на сайті www.dobrobut.com

Довідка: Медична мережа «Добробут» – приватна багатопрофільна лікарня, яка успішно працює в Києві з 2001 року та надає широкий спектр медичної допомоги як на первинному рівні, так і на рівні експертної медицини. Мережа об'єднує медичні центри та стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих з Центром неврології, Центр кардіохірургії, Клінічний центр онкології, Центр вертебрології, стоматологію, Центр дерматології та косметології, власну мережу аптек та Інноваційний центр хірургії серця та судин. Більше інформації: www.dobrobut.com.