Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
ГоловнаТехнології

На Вінниччині завершилося "Велике будівництво" "дороги президентів"

Роботи завершили за 90 днів. 

Фото: Вінницька ОДА
У Вінницькій області офіційно відкрито рух відремонтованою автомобільною дорогою Р-08 Київ-Кишинів, яку у народі встигли назвати "дорогою президентів". Роботи на 116 км траси за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тривали рівно 90 днів.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА.

Фото: Вінницька ОДА

Заступник голови Укравтодору Андрій Івко зазначив, що дорогу Р-08 виконано з використанням сучасних технологій та забезпеченням відповідних вимог щодо освітлення, облаштування узбіч тощо.

"Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ-Кишинів'', — повідомив Івко. 

Фото: Вінницька обласна державна адміністрація

У планах, за словами Івка, також спорудження мосту Ямпіль-Косеуць. Наразі вже проходять підготовчі роботи, облаштування під’їздів та тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з’єднання, прикордонних пунктів.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що по обидві сторони Дністра люди десятками років чекали на появу такого мосту.

Як відомо, на початку року президент Володимир Зеленський України і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами.

Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що у планах програми "Велике будівництво" на 2021 рік – відновлення та будівництво 6500 км доріг та 245 мостів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також