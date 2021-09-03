Про це повідомили у Вінницькій ОДА.
Заступник голови Укравтодору Андрій Івко зазначив, що дорогу Р-08 виконано з використанням сучасних технологій та забезпеченням відповідних вимог щодо освітлення, облаштування узбіч тощо.
"Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ-Кишинів'', — повідомив Івко.
У планах, за словами Івка, також спорудження мосту Ямпіль-Косеуць. Наразі вже проходять підготовчі роботи, облаштування під’їздів та тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з’єднання, прикордонних пунктів.
Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що по обидві сторони Дністра люди десятками років чекали на появу такого мосту.
Як відомо, на початку року президент Володимир Зеленський України і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами.
Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що у планах програми "Велике будівництво" на 2021 рік – відновлення та будівництво 6500 км доріг та 245 мостів.