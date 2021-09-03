Фото: Вінницька ОДА

У Вінницькій області офіційно відкрито рух відремонтованою автомобільною дорогою Р-08 Київ-Кишинів, яку у народі встигли назвати "дорогою президентів". Роботи на 116 км траси за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тривали рівно 90 днів.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА.

Фото: Вінницька ОДА

Заступник голови Укравтодору Андрій Івко зазначив, що дорогу Р-08 виконано з використанням сучасних технологій та забезпеченням відповідних вимог щодо освітлення, облаштування узбіч тощо.

"Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ-Кишинів'', — повідомив Івко.

Фото: Вінницька обласна державна адміністрація

У планах, за словами Івка, також спорудження мосту Ямпіль-Косеуць. Наразі вже проходять підготовчі роботи, облаштування під’їздів та тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з’єднання, прикордонних пунктів.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що по обидві сторони Дністра люди десятками років чекали на появу такого мосту.

Як відомо, на початку року президент Володимир Зеленський України і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами.

Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що у планах програми "Велике будівництво" на 2021 рік – відновлення та будівництво 6500 км доріг та 245 мостів.