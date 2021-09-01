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Травертин: чому його обирають архітектори і дизайнери?

Трендом останніх років в будівництві можна назвати - травертин. Цей натуральний камінь користується величезною популярністю серед архітекторів і дизайнерів. Але незважаючи на це, багато власників будинків і квартир можуть бути не особливо знайомі з цим природним матеріалом. Особливо в порівнянні з мармуром або гранітом. Фахівці каменеобробного виробництва GRANIT-MRAMOR COMPANY відповіли на самі популярні запитання. До слова, підприємство GRANIT-MRAMOR COMPANY здійснює прямі поставки травертину в Україну з кар'єрів.

Що таке травертин?

Травертин - це осадовий вапняк, відкладений мінеральними джерелами з утвореннями розташованими по всьому світу. Його назва походить з родовищ каменю в містечку Тіволі.А найвідоміше римське диво - Колізей, був побудований з використанням травертину. Будова залишається незмінним тисячі років завдяки основному якості цього натурального матеріалу - міцності. Крім цього, Мікеланджело так само вибрав травертин як зовнішнього кордону купола базиліки Святого Петра. Спочатку травертин почали добувати в Італії, але його родовища можна знайти по всьому світу. На сьогоднішній день більша частина травертину видобувається в Туреччині, Ірані, Перу, Мексиці та Італії.

Наскільки міцний травертин?

Травертин один з найміцніших матеріалів, що робить його ідеальним для використання всередині і зовні будинку. До того-ж, нанесення спеціального герметика поверх каменю полегшує його чистку. Крім того, така обробка допомагає збільшити довговічність травертину і швидко окупається з часом. У свою чергу, ущільнення захищає камінь від пошкоджень. А також, створює бар'єр між зовнішнім середовищем і каменем.

Як доглядати за травертином?

Травертин в інтер'єрі вимагає догляду для збереження його довговічності. Важливо регулярно чистити його, щоб запобігти накопиченню бруду, пилу та сміття. Використання м'якої чистою ганчіркою і витирання розливів і інших забруднень, що скупчилися в одному місці. Кислі речовини, такі як апельсиновий або лимонний сік, можуть викликати розкладання травертину, чого вам слід уникати. Крім цього, якщо пролилися продукти у вмісти яких є фарбуючі компоненти. Такі як червоне вино, кава, соус з каррі та інше, слід відразу ж витерти вологою серветкою. Щоб уникнути проникнення в пори каменю. Так як, на виведення плям потрібно набагато більше часу.

Де використовується плитка з травертину?

Травертин плитка використовують для облицювання фасадів будівель і стін, облицювання басейнів, відкритих терас і оформлення душових і ванн. Камінь не вимагає великого обслуговування або догляду і може витримувати екстремальні температури, що робить його довговічним в будь-яких погодних умовах. Отримати додаткову інформацію про використання травертину Ви можете на сайті granite-company.com.ua.

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