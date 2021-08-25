Перевірка автомобіля перед орендою: на що звернути увагу?

Оцінити всі переваги оренди автомобілів вже встигли сотні водіїв. Послуга забезпечує повну свободу в пересуванні, комфорт, а також відсутність додаткових витрат. Повна оплата виконується при укладенні договору, і авто відразу переходить в розпорядження водія на певний термін.

На таких умовах надається оренда авто в Одесі https://catcar.ua/odessa/ і інших містах країни. Але перед тим, як виїхати з місця стоянки, експерти рекомендують ретельно перевірити транспорт. Це дозволить уникнути багатьох неприємностей в дорозі.

Де розташовані найбільш вразливі місця?

Сумлінні сервіси, що надають послуги оренди автомобіля, не допускають передачу клієнтам машин з пошкодженнями або дефектами. Такі компанії зазвичай мають власний автопарк, що складається з повністю справних моделей різних марок і року випуску. Навіть якщо вони мають досить великий пробіг, їх стан знаходиться на вищому рівні.

До того ж салон регулярно чиститься і провітрюється. При виборі транспортних засобів в таких сервісах, перевірка стану займе не більше декількох хвилин. Однак є компанії, про які зовсім мало відомостей і відгуків. У цьому випадку немає гарантій, що отримаєте в розпорядження справну машину. Тому до перевірки необхідно поставитися з особливою уважністю.

Перш за все варто оглянути особливо вразливі зони:

Салон. Обшивка, ручки й деталі меблів найбільше страждають в результаті недбалої експлуатації. У процесі підготовки компанія повинна усунути всі дефекти на зазначених частинах. Якщо якісь пошкодження все ж залишилися, тоді потрібно обов'язково вказати на них співробітнику.

Дзеркала, скло і кузов. Ці елементи є досить крихкими, часто страждають від впливу несприятливих зовнішніх факторів. Тому ретельний огляд зазначених запчастин теж не буде зайвим. Особливу увагу варто приділити кузову: на поверхні не повинно бути подряпин і тріщин.

Особливості комплектації. Безпечна та комфортна поїздка на орендованому автомобілі можлива тільки при наявності деяких елементів. До них відносяться аптечка, інвентар та різні інструменти для швидкого ремонту в разі поломки в дорозі. Перед виїздом потрібно перевірити, чи все це на місці.

Крім цього, експерти рекомендують оглядати багажник перед виїздом. У ньому можуть залишитися речі попередніх орендарів або інші непотрібні предмети. Яку б дрібницю ви не виявили, потрібно обов'язково повідомляти менеджерам компанії, що надає послуги оренди.

Крім огляду салону, запчастин і вмісту, необхідно також перевірити працездатність автомобіля. Ви можете сміливо звертатися з цим проханням до співробітника, який передає машину. Він допоможе завести двигун і перевірити всі функції. Якщо у вас більше не залишилося питань, а стан транспортного засобу не викликає сумнівів, можна виїжджати з місця паркування.

Джерело: catcar.ua.