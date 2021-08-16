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У соцмережах запустили нову інстамаску заради підтримки бабусь та дідусів Like

У соцмережах запустили нову інстамаску заради підтримки бабусь та дідусів

БФ Життєлюб за підпримки Епіцентр та Whirlpool Україна запустили фанову інстамаскупральну машину в якій можна «випрати» власне фото. Суть акціїчим більше людей скачає маску та поділиться інформацією про проєкт, тим більше бабусь та дідусів отримають пральні машини. Так організатори хочуть привернути увагу до потреб літніх людей у вирішенні побутових справ.

Благодійний проєкт «Чистолюб» стартує в Україні в серпні. Його мета – забезпечити пральними машинками людей старшого віку, які найбільше потребують допомоги у веденні побуту. Українці можуть долучитися до акції, навіть не використовуючи власних коштів. Для цього потрібно просто поширювати інформацію про проєкт у соцмережах.

- Деякі Ба та Ді ніколи не мали пральних машинок та все життя перуть руками. Уявіть, як це складно у 75 або 80 років, – каже співзасновниця фонду «Життєлюб» Тіна Михайловська. – Тому наша ціль у проєкті «Чистолюб» – надати таким людям можливості для комфортного життя та забезпечити їх пральними машинками. 

Директор напрямку «Побутова техніка» мережі Епіцентр Олександр Величко вважає, що допомагати Ба та Ді – означає робити важливий соціальний внесок у розвиток нашої країни, а розповіді користувачів соцмереж про проєкт звернуть увагу бізнесу на благодійність.

- Завдяки проєкту «Чистолюб», бабусі та дідусі зможуть витрачати менше часу на прання, приділяючи більше уваги власному відпочинку, сім’ї та друзям. Тому в подальшому плануємо розширити співпрацю з фондом «Життєлюб». Сподіваємося, що за рахунок широкого розголосу, до проєкту приєднаються й інші виробники побутової техніки, що дозволить ще більше полегшити життя Ба та Ді, – говорить Олександр Величко.

Скачати інстамаску можна за посиланням, або просканувавши QR-код на інформаційних плакатах в центрах техніки ЦеТе по всій мережі Епіцентр.

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