У соцмережах запустили нову інстамаску заради підтримки бабусь та дідусів

БФ Життєлюб за підпримки Епіцентр та Whirlpool Україна запустили фанову інстамаску – пральну машину в якій можна «випрати» власне фото. Суть акції – чим більше людей скачає маску та поділиться інформацією про проєкт, тим більше бабусь та дідусів отримають пральні машини. Так організатори хочуть привернути увагу до потреб літніх людей у вирішенні побутових справ.

Благодійний проєкт «Чистолюб» стартує в Україні в серпні. Його мета – забезпечити пральними машинками людей старшого віку, які найбільше потребують допомоги у веденні побуту. Українці можуть долучитися до акції, навіть не використовуючи власних коштів. Для цього потрібно просто поширювати інформацію про проєкт у соцмережах.

- Деякі Ба та Ді ніколи не мали пральних машинок та все життя перуть руками. Уявіть, як це складно у 75 або 80 років, – каже співзасновниця фонду «Життєлюб» Тіна Михайловська. – Тому наша ціль у проєкті «Чистолюб» – надати таким людям можливості для комфортного життя та забезпечити їх пральними машинками.

Директор напрямку «Побутова техніка» мережі Епіцентр Олександр Величко вважає, що допомагати Ба та Ді – означає робити важливий соціальний внесок у розвиток нашої країни, а розповіді користувачів соцмереж про проєкт звернуть увагу бізнесу на благодійність.

- Завдяки проєкту «Чистолюб», бабусі та дідусі зможуть витрачати менше часу на прання, приділяючи більше уваги власному відпочинку, сім’ї та друзям. Тому в подальшому плануємо розширити співпрацю з фондом «Життєлюб». Сподіваємося, що за рахунок широкого розголосу, до проєкту приєднаються й інші виробники побутової техніки, що дозволить ще більше полегшити життя Ба та Ді, – говорить Олександр Величко.

Скачати інстамаску можна за посиланням, або просканувавши QR-код на інформаційних плакатах в центрах техніки ЦеТе по всій мережі Епіцентр.