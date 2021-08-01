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Zoom заплатить 85 млн доларів для врегулювання судового процесу щодо конфіденційності користувачів

Власникам платних акаунтів мають сплатити по $25.

Zoom заплатить 85 млн доларів для врегулювання судового процесу щодо конфіденційності користувачів
Фото: ДМ

Zoom Video Communications Inc. погодилася сплатити 85 мільйонів доларів та зміцнити свої методи забезпечення безпеки користувачів, щоб врегулювати судовий процес. Програму для відеоконференцій звинувачують у порушенні прав на конфіденційність та поширенні персональних даних Facebook, Google та Linkedin, пише Reuters

Також компанію звинувачують у недоліках, що дають можливість хакерами проникати у відеоконференції. 

Мирова угода потребує погодження окружного судді США Люсі Кох в Сан-Хосе (Каліфорнія). Кожен власник платного акаунту в програмі Zoom у США має отримати 25 доларів, решта отримають по $15.  

Zoom також погодився робити сповіщення користувачів про те, що організатори конференції чи її учасники використовують сторонні додатки під час відеозустрічей. 

На підписниках Zoom заробив близько 1,3 млрд доларів. Однак юристи позивачів вважають, що компенсація сукупним розміром у 85 млн є розумною, з врахуванням судової тяганини. 

Послуги Zoom стали популярними на тлі пандемії коронавірусу, коли більшість компанії та навчальних закладів перевели зустрічі, робочі та навчальні процеси в онлайн-формат. 

Минулого року експерти компанії Cybersecurity Cyble заявили, що на хакерських форумах і в дарквебі можна знайти приблизно 500 тисяч облікових даних користувачів Zoom.

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