Французька компанія Carmat продала перше штучне серце

Штучне серце, створене французькою компанією Carmat, було імплантовано пацієнтові в Італії в очікуванні донорського органу. Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом "Есон" (Aeson).

Фото: ufond.ua Штучне серце Aeson

Про цю подію офіційно оголошено 19 липня, після чого акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали, передає Радіо Свобода.

Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі. Як повідомляє Міжнародне французьке радіо, продаж протеза Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Агентство France Presse повідомило, що дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Штучне серце Aeson створене для пацієнтів, які мають термінальну бівентрикулярну серцеву недостатність. Воно може працювати кілька місяців в очікуванні трансплантації живого органу.

15 липня Carmat оголосила про першу імплантацію людині свого штучного серця в Сполучених Штатах. Операція була проведена в межах клінічного дослідження в лікарні Університету Дюка в Даремі (штат Північна Кароліна). Після успішного проведення операції ціна акцій на Паризькій фондовій біржі зросла більш ніж утричі. Управління США з санітарного нагляду схвалило майбутні операції з трансплантації штучного серця для 10 пацієнтів.

У грудні 2020 року Carmat отримала маркування Євросоюзу, що дало компанії право на продаж свого штучного серця в Європі.

Наразі апарат Aeson продовжує проходити випробування у клінічних умовах. У листопаді 2019 року проміжні результати досліджень на 11 імплантованих пацієнтах показали, що семеро з них досягли шести місяців виживання з протезом в очікуванні подальшої трансплантації серця.

В останні роки операції з пересадки штучного серця були проведені також у Данії, Чехії та Казахстані.

Наприкінці 2013 року французька компанія Carmat провела першу в світі операцію з імплантації повністю автономного штучного серця нової конструкції. Компанія Carmat створена відомим кардіохірургом Аленом Карпантьє.