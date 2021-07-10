Компанія Безоса відмовилася визнавати майбутній політ Бренсона космічним

Blue Origin наголосила, що Космос починається зі 100 км над рівнем моря.

Фото: Blue Origin Twitter

Компанія мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заявила про невизнанням космічним польоту корабля Річарда Бренсона, запланованого на 11 липня.

І Бренсонівська Virgin Galactic, і Blue Origin планують підняти свої літальні апарати в липні, однак перші – 11 липня, а другі – 20. Таким чином у гонитві за першість планує перемогти компанія Бренсона. Однак Blue Origin вважає, що через висоту, на яку підніметься літак конкурентів, такий політ не є космічним, пише "BBC Україна".

З цієї причини корабель конкурентів у Blue Origin назвали "висотним літаком", а не повноцінним космічним апаратом.

Компанія Безоса вважає, що її корабель зможе подолати так звану лінію Кармана – умовну межу між атмосферою Землі та Космосом, розташовану на відстані 100 км від Землі.

"Для 96% населення світу космос починається на висоті 100 км. Тільки 4% людей визнають нижню межу космосу на висоті 80 км. Політ нашого корабля, New Shepard, пройде над обома цими межами. Це одна із багатьох переваг польоту Blue Origin", - йдеться в заяві компанії.

Згідно з даними ЗМІ, 11 липня, окрім Бренсона, на борту будуть лише співробітники його компанії. А от Безос планує здійснити суборбітальний політ із "гостями" на борту корабля, одним із яких стане 82-річна Уоллі Фанк – найкраща студенткою курсу астронавтів Mercury 13, яка втім так і не полетіла в космос.