Новий кліп Михайла Поплавського "Український борщ" - це суспільно-політичний проєкт

У Київському університеті культури відбулася презентація третього гастрономічного кліпу «Український борщ», який ще більше приверне увагу світу до України.

Я буду популяризувати і лобіювати все українське!

«Сало», «Українські вареники», а тепер ще й «Український борщ» - ці оновлені кліпи Михайла Поплавського не просто музичні твори, а ще й політично-суспільний маніфест, який повинен донести традиційні українські цінності до світової спільноти.

- Я буду популяризувати, лобіювати і, головне, захищати все українське! - заявив Поплавський.

І варто відзначити, що з цією піар-місією співаючий ректор справляється прекрасно.

- «Кліп «Сало» набрав понад шість мільйонів переглядів за місяць на YouTube, а «Українські вареники» вже мають більше дев’яти мільйонів, - відмітив Михайло Михайлович і наголосив, що «Український борщ» набере більше 15-20 мільйонів переглядів на YouTube.

- Український борщ має рулити в світі, бо це наш національний продукт, наша гордість, наша нематеріальна культура. І сьогодні український борщ це бренд України, - сказав Михайло Поплавський.

Крім того, ректор Університету культури підкреслив, що робить ребрендинг кліпів і тісно співпрацює із соціальними мережами – YouTube, TikTok, Instagram.

- Моя головна місія – зробити ставку на молодь. Щоб молоді люди, підлітки, знали, що українське це круто. Сьогодні це боротьба за майбутнє України. До речі, у нас настільки креативні ідеї, що ми випереджаємо час. Ці три гастрономічні кліпи – зовсім не схожі на те, що знімають в Україні.

Креативно-пізнавальний меседж від кліпмейкера

Режисером-постановником кліпу знову стала кліпмейкерка, яка пройшла навчання в Голлівуді, - Олена Вінярська.

Цього разу режисерка надихалася творчістю ще одного видатного митця, українця за походженням Енді Уорхолла. Тож сцену було оформлено в стилі художника – привертали увагу, зокрема, відомі на весь світ «банки з супом Кембел» (на яких заміть томатного супу, звісно, був зображений борщ), а, власне, відео було знято в стилі поп-арт з використанням елементів хіп-хопу та фристайлу, в якому переважала червоно-чорно-біла гама кольорів.

- Червоний – український борщ, українські дівчата чорноброві з чорними косами, а українська душа – біла і дуже світла! - прокоментувала Олена своє бачення пісні «Український борщ».

Олена Вінярська відома не лише своїми креативними поглядами, а й увагою до найдрібніших деталей. Так, якщо придивитись, то на піджаку головного героя та сукнях дівчат можна було прочитати всі 28 інгредієнтів традиційного українського борщу.

Одна сукня – це взагалі був рецепт – якщо поставити кліп на паузу, то можна за цією підказкою приготувати вишукану страву. А одна із зачісок для образу Михайла Поплавського – кок, як у Елвіса Преслі – це відсил до попереднього кліпу на цю ж пісню, знятого понад 10 років тому. Усі образи в кліпі були стильними й вінтажними, але водночас і сучасними.

- Ми з кежуалу переходимо до кутюр, - повідомила режисерка і подякувала всій команді, а над кліпом працювали стилісти, гримери, монтажери, художники, дизайнери… - Як без маленької перчинки не буде справжнього борщу, так без праці кожного з вас у нас би не вийшов кліп.

До речі, про родзинку кліпу, чи то пак, перчинку – наприкінці Михайло Михайлович зачитав справжнісінький реп, слова якого – перекладений на англійську мову рецепт борщу.

Зіркові гості

На презентацію кліпу завітали зіркові гості – Павло Зібров, Катерина Бужинська, Ірина Федишин та СолоХа.

Всі вони високо оцінили дійсно яскраву і драйвову роботу команди Михайла Поплавського.

- Мені здається, що Михайло Михайлович своїми кліпами «Сало», «Українські вареники», «Український борщ» робить соціальну рекламу. Він прославляє на весь світ найкращі українські страви, - заявив Павло Зібров. - Завдяки таким яскравим і соковитим кліпам, які будуть, я впевнений, дивитись в Європі, Америці, Африці, люди дізнаватимуться, що таке українська культура. Тож, Михайле Михайловичу, ви тут зараз виступаєте не лише як артист, а і як громадський та державний діяч.

Співачка Катерина Бужинська, яка зараз мешкає на батьківщині чоловіка в Болгарії, теж зауважила, що пропаганда, чи то пак, піар українських страв – дуже важлива, вона в цьому переконалась, готуючи борщ для жінок болгарських дипломатів.

А СолоХа сказала, що творчість Михайла Михайловича для неї натхнення:

- Дякую, що пропагуєте українське, це для мене теж близька тема. І сьогодні я отримала естетичний кайф, переглядаючи кліп.

ДО РЕЧІ

На питання, чи не планується зробити топ-5 кліпів про українські страви – Михайло Михайлович відповів, що три пісні – то ідеальне число. А зараз у його планах зосередитись на родинній тематиці.

- Є ідея створити такий жартівливо-еротичний кліп «А ми з кумою ходим в баньку». А далі хочемо зняти нову інтерпретацію пісень «Батько» і «Сину мій», - розповів Михайло Поплавський.

КОМАНДА

Другий режисер – Михайло Харченко

Оператор-постановник– Дмитро Мислінчук.

Хореограф-постановник – Ростислав Савченко

3D-графіка, віртуальна реальність «Unreal Engine», віджеїнг, відеодизайн – від компанії «Pravdin Production».

Декорації – «Savanna Event Decor», зокрема від Олега й Анни Савчуків та Івана Хоменка.