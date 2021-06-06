Навчання вібдулося на базі Центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.

Фото: mvs.gov.ua

На базі Центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем завершилися навчання персоналу Львівського, Луцького, Мукачівського прикордонних загонів та 10-го мобільного прикордонного загону.

Про це повідомила пресслужба українських прикордонників.

Прикордонники складали кваліфікаційні заліки з керування квадрокоптерами Matrice 200V2 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

Фото: mvs.gov.ua

У ході підготовки оператори вивчали нормативно-правові акти та адміністративно-розпорядчі документи, розглядали питання з організації та виконання польотів, інженерно-авіаційного забезпечення, структури та порядку використання повітряного простору України тощо.

Фото: mvs.gov.ua

“Також під час навчально-тренувальних польотів прикордонники здійснювали повітряний моніторинг навчальної ділянки державного кордону щодо виявлення ознак протиправної діяльності, обстежували визначені райони на предмет пошуку порушників та здійснювали їх супроводження”, – йдеться у повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" прийнято на озброєння Збройних сил України.