Цей центр за один тільки останній тиждень зареєстрував півмільйона підозрілих дій у комп'ютерній мережі України.

Президент України Володимир Зеленський відкрив "Кіберцентр UA30", що покликаний запобігати разноманітним віртуальним атаками на українські об'єкти.

Під час презентації, яка транслювалася у Facebook Офісу президента, голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь повідомив, що у кіберцентрі розміщена єдина сертифікована в Україні команда, що бере участь у Міжнародному форумі з кібербезпеки.

"Ці люди щоденно в режимі 24 на 7 відбивають кібератаки та кіберінциденти", – розповів він.

"Дякую вам, молодим людям, які символізують, мені здається, назву UA30, тому що я подивився, найбільший вік – це 30. Це прекрасні, сучасні люди. Це вітрина того, що Україна дійсно змінюється, і не на словах. Це перший центр такий в Україні", – зауважив президент.

Кіберцентр за один тільки останній тиждень зареєстрував півмільйона підозрілих дій у комп'ютерній мережі України, з початку року було зареєстровано 372 серйозні інциденти – по чотири-п'ять таких випадків за день.

Наприклад, типова атака останнім часом – атака на поштові скриньки держслужбовців. Хакери розсилали фішингові листи з посиланням, яке вело на шкідливий програмний код. Потім активувався скрипт з другим шкідливим ПЗ, а інформація з комп'ютера користувача відправлялася хакерам. Кіберцентр відслідковує такі атаки та викриває шахраїв, які за ними стоять.

За оцінкою Держспецз'язку, Україна потребує п'яти-шести команд спеціалістів, які будуть цим займатися.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував відкриття спеціалізованого університету кібербезпеки. Він заявив, що університет прийматиме найкращих абітурієнтів і забезпечуватиме їм сприятливий простір для навчання та високі стипендії.