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​Компанія засновника Amazon визначилася з датою першого польоту для космічних туристів

Один із шести квитків розіграють на онлайн-аукціоні.

​Компанія засновника Amazon визначилася з датою першого польоту для космічних туристів
Фото: EPA/UPG

Компанія Blue Origin, що належить засновникові Amazon Джеффу Безосу, визначилася з датою першого суборбітального оглядового польоту для космічних туристів на кораблі New Shepard. Він запланований на 20 липня.

"20 липня New Shepard відправить в космос свій перший екіпаж космонавтів. Ми пропонуємо одне місце в першому рейсі переможцю онлайн-аукціону", - повідомляють на сайті компанії.

Зазначається, що п'ятитижневий онлайн-аукціон проведуть у три етапи.

У першому турі, з 5-го до 19 травня, на сайті компанії можна залишити заявку на будь-яку суму, якої не знатимуть інші учасники.

У другому турі, який розпочнеться 19 травня, учасники торгів зможуть побачити всі заявки, їм доведеться підвищувати ставки, щоб продовжити свою участь. У третьому турі, 12 червня, торги завершаться онлайн-аукціоном, де й визначиться єдиний переможець.

Підсумкова вартість квитка дістанеться некомерційній організації Club for the Future, яку Blue Origin заснувала в 2019 році для залучення дітей і підлітків до вивчення інженерних наук і бізнесу в галузі космонавтики.

Blue Origin Безос заснував 2000 року, і зараз у ній працює понад 3500 співробітників, її штаб-квартира розташована в Кенті, штат Вашингтон. Відправляти людей у космос компанія планує на кораблі New Shepard, призначеному для піднімання на висоту понад 100 км і розрахованому на шість осіб.

Корабель New Shepard розрахований на здійснення вертикальних злетів і посадок. Космічний апарат має конічну форму, його висота близько 15 м, діаметр біля основи - 6 м. Апарат складається з двох модулів - моторного відсіку та капсули екіпажу, в якій можуть перебувати троє і більше осіб.

У листопаді 2015 року Blue Origin повідомила про перше в історії успішне приземлення для повторного використання ракети-носія, що побувала в космосі. Ракета New Shepard піднялася на висоту 100 км 534 м.

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