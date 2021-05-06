​Компанія засновника Amazon визначилася з датою першого польоту для космічних туристів

Компанія Blue Origin, що належить засновникові Amazon Джеффу Безосу, визначилася з датою першого суборбітального оглядового польоту для космічних туристів на кораблі New Shepard. Він запланований на 20 липня.

"20 липня New Shepard відправить в космос свій перший екіпаж космонавтів. Ми пропонуємо одне місце в першому рейсі переможцю онлайн-аукціону", - повідомляють на сайті компанії.

Зазначається, що п'ятитижневий онлайн-аукціон проведуть у три етапи.

У першому турі, з 5-го до 19 травня, на сайті компанії можна залишити заявку на будь-яку суму, якої не знатимуть інші учасники.

У другому турі, який розпочнеться 19 травня, учасники торгів зможуть побачити всі заявки, їм доведеться підвищувати ставки, щоб продовжити свою участь. У третьому турі, 12 червня, торги завершаться онлайн-аукціоном, де й визначиться єдиний переможець.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

Підсумкова вартість квитка дістанеться некомерційній організації Club for the Future, яку Blue Origin заснувала в 2019 році для залучення дітей і підлітків до вивчення інженерних наук і бізнесу в галузі космонавтики.

Blue Origin Безос заснував 2000 року, і зараз у ній працює понад 3500 співробітників, її штаб-квартира розташована в Кенті, штат Вашингтон. Відправляти людей у космос компанія планує на кораблі New Shepard, призначеному для піднімання на висоту понад 100 км і розрахованому на шість осіб.

Корабель New Shepard розрахований на здійснення вертикальних злетів і посадок. Космічний апарат має конічну форму, його висота близько 15 м, діаметр біля основи - 6 м. Апарат складається з двох модулів - моторного відсіку та капсули екіпажу, в якій можуть перебувати троє і більше осіб.

У листопаді 2015 року Blue Origin повідомила про перше в історії успішне приземлення для повторного використання ракети-носія, що побувала в космосі. Ракета New Shepard піднялася на висоту 100 км 534 м.