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Зеленський нагадав про причетність українців до польоту вертольота на Марсі

Серед розробників Ingenuity - українець Ігор Панченко.

Зеленський нагадав про причетність українців до польоту вертольота на Марсі
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав NASA з успішним польотом марсіанського вертольота Ingenuity. Глава держави зауважив, що серед розробників Ingenuity є українець.

"Технології перемагають. Вітаю NASA з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко", - написав Зеленський у Twitter.

Президент додав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття і наразі планує запуск супутника "Січ-2-30".

За інформацією "Голосу Америки", інженер Ігор Панченко працює у компанії Aerovironment в Каліфорнії, США. Ця компанія має багаторічні контракти з Пентагоном та NASA, для яких виробляє безпілотники. Ігор працює інженером у компанії близько 20 років.

Ігор Панченко
Фото: Голос Америки
Ігор Панченко

Він є одним із розробників гелікоптера Ingenuity. Ігор розробляв сонячну батарею, лопатки пропелерів і шафт - вертикальний вал, на якому зібрані різні вузли та сполучення.

Ігор Панченко приїхав у Сполучені Штати у 1999 році, у Києві він закінчив авіаційний технікум. У США підтвердив диплом і здобув ступінь бакалавра з авіакосмонавтики.

Як повідомляли, американське космічне агентство NASA в понеділок, 19 квітня, вперше запустило вертоліт у атмосфері Марсу. Перший позаземний дрон зумів піднятися на висоту три метри і протримався там кілька десятків секунд.

Перший пробний політ мали здійснити ще 11 квітня, але його перенесли через проблеми з системою управління. Після коригування програмного забезпечення дрон отримав дозвіл на пробний політ, який відбувся сьогодні вранці.

Тестове випробування підтвердило, що вертоліт здатен літати в розрідженій атмосфері Марсу.

Пізніше цього місяця дрон здійснить ще кілька коротких польотів, мета яких - встановити особливості застосування беспілотних апаратів у справі дослідження Марсу чи Титану.

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