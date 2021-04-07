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Zoom заборонив владі та держкомпаніям Росії користуватися своїм відеозв'язком

У Кремлі заявили, що не мають акаунта в Zoom.

Zoom заборонив владі та держкомпаніям Росії користуватися своїм відеозв'язком
Фото: kod.ru

Американська компанія Zoom Video Communications заборонила своїм дистрибуторам продавати державним установам і держкомпаніям у Росії корпоративну підписку на сервіс онлайн-конференцій.

Про це пише російський "Комерсант", посилаючись на лист дистрибутора Zoom у Росії і СНД компанії "РайтКонф".

"РайтКонф" попередив партнерів, що Zoom відкликала у компанії авторизацію на продаж сервісу для держустанов і організацій з державною участю.

Гендиректор "РайтКонф" Андрій Петренко підтвердив справжність листа, зазначивши, що, крім Росії, обмеження поширюється і на країни СНД.

"Зараз ми уточнюємо деталі подальшої роботи, не виключаю, що компанія зробить окремий продукт для держсектору", - повідомив глава "РайтКонф".

Про обмеження з боку Zoom, введені щодо державних установ, також повідомляється на сайті "Вищої школи економіки".

"Вишка більше не зможе користуватися корпоративною ліцензією в Zoom... За наявною інформацією, ця проблема зачіпає всі російські організації з державною участю, в тому числі й інші виші", - повідомили у ВШЕ.

На думку експертів, Zoom ухвалив таке рішення, щоб уникнути можливих санкційних ризиків з боку США.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив нерозуміння, чому сервіс Zoom заборонив своєму російському дистриб'ютору продавати корпоративну підписку на сервіс російським держустановам.

"На жаль, це американський сервіс. Офіс, якщо я не помиляюся, у них взагалі в Польщі. Знаю, що багато клієнтів Zoom намагалися встановити зв'язок, але у них не виходило, з Польщі з ними ніхто не говорить. Треба переходити на альтернативи. Вони є", - цитує Пєскова видання Мeduza.

За словами речника Путіна, російським операторам платформ, схожим з Zoom, "треба буде добре попрацювати, щоб доробити свої сервіси", тому що "у нас ще недоробки в цій сфері". Попри це, за його словами, російські сервіси зможуть "компенсувати" відсутність Zoom.

Пєсков додав, що в адміністрації президента РФ немає аккаунта в Zoom або договорів з компанією, яка розробила сервіс.

"При цьому партнери Росії з інших країн організовували в Zoom "деякі міжнародні контакти, в тому числі багатосторонні", в яких брав участь Кремль. Президент Володимир Путін в щоденному режимі не використовує Zoom, оскільки є "закриті канали, які дозволяють проводити відеоконференції", - зазначив речник президента РФ.

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