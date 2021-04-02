Amazon планує повернути співробітників з "дистанційки" до осені

Раніше з такою заявою виступили в Google.

Американський онлайн-рітейлер Amazon.com Inc. планує повернути співробітників в офіси до осені.

Про це пише газета Seattle Times з посиланням на повідомлення компанії співробітникам, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше Amazon очікувала вихід з "дистанційки" 30 червня. Однак було незрозумілим, чи зможе частина штату в Сіетлі, який налічує 60 тис. співробітників, продовжити частково працювати з дому.

У компанії зазначили, що робота в офісі дозволяє "винаходити, співпрацювати і вчитися разом більш ефективно". Енді Джессі, який змінить Джеффа Безоса на посаді CEO компанії, раніше заявив в інтерв'ю CNBC, що віддалена робота ускладнює вироблення нових ідей.

Amazon не вимагатиме від співробітників вакцинуватися від коронавірусу COVID-19 перед поверненням в офіс, однак закликає їх зробити щеплення, заявили в компанії.

Багато великих технологічних компаній зазначили, що досвід "дистанційки" під час пандемії продемонстрував відсутність необхідності весь час перебувати в офісі для продуктивної роботи.

Як повідомляли, Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи і хоче повернути співробітників до своїх офісів у США до 1 вересня.