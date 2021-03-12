iPhone: компактний комп'ютер з функцією телефону

iPhone 12 - це більше, ніж телефон. За своїми технічними характеристиками, потужністю процесора і функціоналу він ближчий до комп'ютера. Але при цьому зберігає ключову функцію смартфона - компактні розміри. Чому дванадцятий айфони найкращий у світі телефон - спробуємо розібратися.

iPhone 12: оновлений дизайн і максимальна потужність

У всьому дванадцятому поколінні використовується новітній процесор A14 Bionic - він замінив А13, який раніше вважався найпотужнішим і найпродуктивнішим у світі. Однак з виходом iPhone 12 А13 втратив чемпіонське звання - А14 отримав на 40% більше потужності і швидкодії. Чипсет працює на технології 5-нанометрових (до слова, точно така сама використовується в першому у світі «яблучному» процесорі, яким оснащені ноутбуки MACBOOK AIR M1 13” 2020 року). Плюс телефони оснащені прекрасними новітніми графічними редакторами, які дозволяють не тільки насолоджуватися яскравою і барвистою картинкою на чудовому OLED-дисплеї Super Retina, а й запускати новітні ігри з максимальною деталізацією.

4 моделі у лінійки: яку вибрати?

Офіційний інтернет-магазин Apple пропонує 4 моделі в лінійці:

- базова версія iPhone 12, з діагоналлю екрана 6,1 дюйма і об'ємом оперативної пам'яті 4 гігабайти;

- Mini, діагональ 5,7, оперативка - 4 гігабайти;

- Pro, діагональ 6,4, оперативка - 6 гігабайтів;

- Pro Max, діагональ 6,7, оперативка - 4 гігабайти.

Обсяг накопичувальної пам'яті в кожної моделі залежить від комплектації. Але в цілому можна сказати: що менша компактність, то більша потужність смартфона. Тут важливо визначитися зі своїми пріоритетами.

З новим iPhone можна працювати з контентом

Новенький айфон - улюблений телефон популярних блогерів. І вони обирають його не за престижність або статусність, а за технічні параметри. Для блогера з мільйонними переглядами це робочий інструмент. Смартфон дозволяє робити прекрасні фото та відео в будь-яких умовах. Якісні зображення виходять за будь-яких умов зйомки: при недостатньому денному освітленні або вночі, в туман, при фіксації рухомих об'єктів, для виконання чудових портретних кадрів. Відео вперше в історії мобільних гаджетів можна знімати в Dolby Vision HDR - професійний стандарт кінозйомки, прийнятий у Голлівуді.

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