Михайло Поплавський випустив кліп в стилі голлівудських мюзиклів 20-х років

Яскравий ремейк на свій хіт «Приречений на любов» презентував Михайло Поплавський в Київському університеті культури. Модне відео створене з використанням 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine – такі технології застосовують світові зірки Мадонна, Кетті Пері. В Україні Михайло Поплавський у цьому – перший.

«Ми йдемо далі – провокуємо український шоу-бізнес», - звернувся Михайло Поплавський до гостей.

Режисери кліпу – випускники Університету культури: режисерка-постановниця, сценаристка, кліпмейкерка Катя Царик і відомий режисер, кліпмейкер Євгеній Тимохін. Оператором-постановником виступив також випускник КНУКіМ Юрій Король.

Кліп команда професіоналів вирішила зробити у стилістиці класичних мюзиклів Голлівуду 20-их років. Для зйомок навіть віднайшли рідкісний червоний ретро-автомобіль кабріолет Chevrolet Impala.

Неймовірні костюми, декорації з абревіатурою «POPLAVSKY», танець солістки в бокалі в стилі Діти фон Tіз, запальні балет та бек-вокал зробили своє: кліп вийшов надзвичайно епатажним, стильним і вишуканим.

– В основі кліпу Гетсбі стиль 20-их років, це класика, на якій побудовано все кабаре. Пісня «Приречений на любов» мене відкинула, власне, у той час, і захотілося створити таку атмосферу: відкриті машини, кабріолети, бурлеск, – розповідає Катя Царик.

На думку кліпмейкерки, ця стилістика дуже підходить Михайлу Михайловичу – вона динамічна та драйвова.

Михайло Михайлович завжди готовий до експериментів. Але у нього до режисерів було одне прохання – відео має бути у форматі концертного кліпу.

Ні один із концертів чи презентацій не обходиться без жартів Михайла Михайловича. Артист каже, що він дає те, чого так не вистачає в наш час, а саме – позитив.

«Зараз в час економічної кризи, коронавірусу, люди знаходяться в стресі та депресії. Сьогодні треба більше давати позитиву. Ми повинні бути оптимістами і заряджати українців хорошою енергією і хорошими роботами. Кліп «Приречений на любов» ми хотіли наповнити радістю та позитивною енергетикою. Він надихає, підіймає настрій та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє. Бажаю , щоб всі українці були приречені на любов!, – зазначив Михайло Поплавський.

Також Михайло Михайлович повідомив, що готує спільний проєкт «Українська пісня року» разом з улюбленцем жінок Олегом Винником, який збирається представити 29 квітня. Бо як каже маестро, його головне амплуа – виконавець і популяризатор українських пісень.

–Як українець до восьмого коліна хочу щоб українська пісня, українська мова, українська душа – були вічні як небо і сонце. Нам вдалось прибрати з ефіру «Песню года», всі ті російські «Шарманки». І сьогодні українська пісня повинна зайняти ствердне місце в телепросторі України, – сказав Михайло Поплавський.

Привітати Михайла Михайловича з новою відеороботою приїхали і зіркові гості – Віталій Козловский, Катерина Бужинська, Анна Свиридова, Володимир Бебешко, Наталя Валевська, Дмитро Коляденко, Міла Нітіч та популярні блогери і тіктокери. Після перегляду кліпу «Приречений на любов» артисти поділилися своїми враженнями.

Володимир Бебешко: Михайло Поплавський просто невгамовний!

-Ми вже з вами працюємо більше 20 років – звернувся до Поплавського - Багато моїх знайомих просто ловлять рибу, грають в доміно, ведуть спокійний спосіб життя. А Михайло Михайлович – просто невгамовний. Не дає спокою ні нам, ні вам, нікому. Коли це вже закінчиться? (сміється)

Катерина Бужинська: Михайло Поплавський подарував нам свято і гарний настрій у цей непростий час

– Це модно, це – стильно. Ця композиція несе такий позитив, радість, круту енергетику. В кліпі є харизма Поплавського , його доброта, любов до людей і до України. Михайло Михайлович – молодий, красивий, енергійний подарував нам гарний настрій, чудове свято. Тому що, зараз в цей непростий час, в епідемію дуже хочеться радості і позитиву. І я йому за це дуже дякую.

Віталій Козловський: Я сьогодні здивований

– Це ж треба мати стільки років стійкості, щоб щоразу нас дивувати. Я сьогодні здивований. Поплавський крутий і кліп крутий!

Анна Свиридова: Поплавський рятуєте радіобізнес

– Я, як програмний директор однієї з радіостанцій хочу подякувати Михайлу Поплавському від щирого серця за те, що завдяки йому, нам вдається справлятися з квотами. Він рятуєте не тільки шоу-бізнес, але і радіобізнес. Якщо серйозно, то дякуємо за гарні хіти, люди їх люблять і замовляють.

Наталя Валевська: У мене любов до Поплавського з 2003 року

– Коли збираєшся до Поплавського на презентацію, десять разів думаєш: що одягнути? Він нас мотивує! У мене до Михайла Поплавського любов з 2003 року, сподіваюсь, що у нього до мене також. Я cправно ходила на пари в університет культури, авансом тут нічого не дають, не дивлячись на те, що я вже була лауреатом багатьох фестивалів. Дуже цікаво було навчатись. Мене багато чого навчили. В житті хочеться радості. Михайло Михайлович цю радість сьогодні дав. Так що, всі ми приречені на любов однозначно! Хочеться з цим девізом йти по життю.