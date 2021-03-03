У електронну чергу на COVID-вакцинацію записалися вже 100 тисяч українців, - Федоров

Станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він уточнив, що через застосунок Дія записалися 87 тисяч людей, через портал Дія - 9,9 тисяч, за допомогою контакт-центру МОЗ - 2,8 тисяч.

“Послуга доступна онлайн з 1 березня. Мінцифра запустила сервіс разом з МОЗ. Ми розробили технічну частину”, - написав Федоров.

Він також закликав оновити застосунок Дія до останньої версії, щоб послуга була доступною.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Препарат CoviShield вкололи лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку.

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

8 лютого на форумі "Україна 30" президент Володимир Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше - навіть у прямому ефірі, - якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень. Президент також наголосив, що Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду.