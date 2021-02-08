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Зеленський планує вакцинуватися разом з військовими як верховний головнокомандувач

Президент очікує, що щеплення буде вакциною AstraZeneca.

Зеленський планує вакцинуватися разом з військовими як верховний головнокомандувач
Фото: Ukrinform TV

Президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач планує вакцинуватися проти коронавірусної хвороби, коли щеплення робитимуть військовим.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам на форумі "Україна 30".

"Перша частина [вакцин] трохи більше 100 тисяч буде для наших медиків, які контактні з ковідними хворими, - я би не брав цю першу вакцину. Але готовий, якщо треба продемонструвати, що я цього не боюся. Точно буду вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач. Я повинен це робити", - сказав Зеленський.

За його словами, скоріше за все це буде вакцина AstraZeneca.

Президент готовий зробити щеплення в прямому ефірі.

Нагадаємо, що за календарним планом вакцинації першими вакцину проти коронавірусу мають отримати медики ковідних стаціонарів та учасники операції Об'єднаних сил.

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