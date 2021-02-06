Компанія може бути пов'язана з конвертаційним центром.

Журналісти Bihus.info знайшли нові докази фіктивності компанії, яка нібито орендує жомову яму Іллі Киви на Полтавщині і платить за це величезні гроші.

Жомову яму раніше використовував цукровий завод міста Заводське, туди скидали відходи після обробки буряку. Зараз він не працює, але яму навіщось орендувала зареєстроване у Львові ТОВ "Компанія "Сіквел" з ознаками фіктивності, про що Bihus.info повідомив ще влітку 2020 року.

Через кілька місяців після першого розслідування журналісти вирішили повернутися до цієї теми. Причиною стало викриття Службою безпеки України величезного конвертаційного центру з обігом 15 млрд гривень, в якому були задіяні понад 400 фіктивних підприємств. З'ясувалося, що однією з цих компаній могла бути й компанія "Сіквел".

Журналісти навідалися за адресою реєстрації фірми у Львові - це виявився багатоквартирний будинок. Знайти її нинішнього керівника Іраклі Джикію за місцем реєстрації в Рудому Селі на Київщині не вдалося, але по телефону чоловік зізнався, що є підставною особою і отримав за реєстрацію фірми 500 гривень.

Джикія є керівником "Компанії "Сіквел" з червня 2020 року, а створена вона була ще в серпні 2018 року як ТОВ "Гарден-Клаб-Товар". Тоді її власником був Сергій Попівший. Дописи в "Однокласниках" свідчать про те, що цей чоловік проживає на окупованій території і підтримує окупаційну адміністрацію.

Коли автор розслідування Денис Мокрик намагався взяти у Киви коментар у будівлі Верховній Раді, той накинувся на нього з лайкою.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.