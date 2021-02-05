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Трансляція дискусії КБФ "Санкції проти російської пропаганди" Трансляція

Мова йтиметься про причини і наслідки схвалених санкційних рішень, а також про системну боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні та світі.

О 15:00 розпочинається онлайн дискусія Київського Безпекового Форуму «Санкції проти російської пропаганди», присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони.

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Про причини і наслідки схвалених санкційних рішень, а також про системну боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні та світі йтиметься у розмові відомих політиків і фахівців.

Участь у дискусії братимуть:

  • Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки та оборони України;

    Віталій Портников – журналіст і публіцист;

    Пітер Померанцев – британський журналіст і письменник;

    Орися Луцевич – директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин «Chatham House»;

    Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

    Данило Лубківський – директор Київського Безпекового форуму (модератор).

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