"Слуги народу" перенесли з'їзд і збираються вирішити питання зняття Дубінського з голови осередку на Київщині

Партія "Слуга народу" перенесла запланований на 5 лютого з'їзд.

Про це у коментарі LB.ua повідомив народний депутат фракції СН Олександр Качура.

"З'їзд, запланований на сьогодні, перенесли на 10 лютого", - повідомив він.

За інформацією від джерел LB.ua у фракційному складі, причиною перенесення з'їзду є "консультації щодо висунення кандидатів на довибори в округах". Тепер ухвалення рішення щодо висунення кандидатів заплановане на середу. Захід відбуватиметься без участі преси.

Ще одне джерело повідомило, що на вівторок планується ухвалення рішення вищою радою партії "Слуга народу" щодо зняття виключеного з фракції Олександра Дубінського з посади голови партійного осередку в Київській області.

Як повідомив ще один співрозмовник, "на кінець лютого партія планує повноцінний з'їзд, де ми будемо розглядати ширше усі питання, які стосуються партійного будівництва, проблем і руху далі".

Наагадаємо, у понеділок стало відомо, що 5 лютого СН проведе з'їзд задля висунення кандидатів на 82-му та 50-му мажоритарних округх. З'їзд мав відбуватися у два етапи, під час другого очікували низку кадрових перестановок. Серед іншого відомо, що планувалися зміни у складі політради та можлива зміна самої управляючої структури партії.

За словами джерел, одне з завдань - "прибрати з керівництва людей Трофімова (перший заступник голови офісу президента Сергій Трофімов, - ред. ), а також - "зміцнити регіональну вертикаль". Трофімов в Офісі президента був відповідальним за роботу з регіонами. У листопаді минулого року Зеленський звільнив його з посади першого заступника глави Офісу президента та призначив своїм позаштатним радником.

Довибори у 87 окрузі на Івано-Франківщині оголошені через складання повноважень народним депутатом Зіновієм Андрійовичем у зв'язку з обранням на посаду мера Надвірної.

На 50 окрузі оголосили довибори замість Руслана Требушкіна, обраного на місцевих виборах у жовтні мером Покровська. На обох округах голосування пройде 28 березня.