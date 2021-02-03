У президентському рейтингу лідирує Зеленський, але його підтримка знизилася, - опитування

Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, 65% українців взяли б участь у голосуванні, 10,2% не впевнені, але швидше за все проголосували б.

Згідно з оприлюдненими Київським міжнародним інститутом соціології результатами опитування, проведеного з 27 січня по 1 лютого, нинішнього главу держави Володимира Зеленського підтримали б понад 22% українців, які визначилися зі своїм вибором. Проте підтримка Зеленського порівняно з груднем 2020 року знизилася майже на 5%.

П'ятого президента, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка підтримали б 13,7%, лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 13,5%. Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значимо не змінилися.

За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 11,2% (зростання з 7,5% у грудні 2020 року), голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука - 7,9%, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 5,5%, лідера "Радикальної партії "Олега Ляшка - 4,8%, шоумена Сергія Притулу - 4,5%, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова - 4%. Інші кандидати мають низьку підтримку.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі і в них брали участь вказані соціологами партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Балансують на межі проходження Радикальна партія О. Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гросймана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Всеукраїнське опитування проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ). Опитано 1 205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за триступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.