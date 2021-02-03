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У "Слузі народу" виступили проту збору підписів за відставку Уруського

Учора про збір підписів заявив інший "слуга народу".

У "Слузі народу" виступили проту збору підписів за відставку Уруського
Фото: opk.com.ua

Фракція "Слуга народу" не збирається поки відправляти віцепрем'єр-міністра Олега Уруського у відставку та виступає проти збору підписів щодо цього.

Відповідну позицію озвучив народний депутат Олександр Качура.

"Ми не збираємося на сьогоднішній день відправляти віцепрем'єр-міністра у відставку. Немає такої позиції, ми будемо обговорювати це однозначно на засіданні... Ми підтримуємо позицію президента і завдання щодо вивдення до 30-річчя України на орбіту апарату дистанційного керування "Січ", - заявив він.

Качура додав, що Мінстратегпром не давав доручення щодо проведення конкурсу Державного космічного агентства, це рішення ухвалив уряд. Він закликав колег з усіх партій перед ухвалення політичних рішень провести консультації і ухвалювати зваженні кроки.

"Особисто підтримую Уруського Олега Семеновича на цій посаді і вважаю, що він людина, яка може провести відповідні трансформації. Якщо буде треба - ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - запевнив Качура. 

Нагадаємо, що 2 лютого очільник парламентського комітету з питань економічного розвитку, нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха повідомив про початок збору у Верховній Раді підписів за відставку віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. 

Він пояснив, що збір підписів про відставку Уруського почали для того, аби не ризикувати іміджем Державного космічного агентства та досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і держагентство. А також щоб не зірвати запуск українського супутника 26 грудня 2021 року.

Уруського призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. 

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