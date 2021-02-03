Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Підставою для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Про це з посиланням на джерела в СБУ і Офісі президента повідомляє ZN.UA.

"Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»", - зазначає видання.

Окрім того, засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі. За даними ZN.UA, був розписаний час, коли кожен з членів РНБО повинен був з'явитися на 4-й поверх Банкової, де повинен був поставити чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Тобто це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

По-третє, за даними видання, рішення про накладення санкцій не було блискавичним і на пряму не пов'язане з телефонною розмовою голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

Упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, яке здійснює антиукраїнську діяльність, зазначає ZN.UA.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Редактор LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.