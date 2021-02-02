"Росія просто хоронить Мінськ, намагаючись змусити Україну відмовитися від переговорів", - Казанський

Сьогоднішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс.

Росія просто хоронить Мінські угоди, намагаючись відверто хуліганськими витівками змусити Україну відмовитися від переговорів.

Про це заявив журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО.

"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Сьогоднішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час пішов на перепалки і суперечки. Те, що відбувається, вже не можна назвати навіть тупиком", - написав він у фейсбуці.

Казанський нагадав, що ще 28 січня росіяни та їхні сателіти з "ЛДНР" провели в Донецьку форум "Русский Донбасс", на якому проголосили ОРДЛО "російською національною державою". За участю депутатів Держдуми РФ Казбека Тайсаева і Андрія Козенка була презентована нова ідеологія "ЛДНР" ("Доктрина русский Донбасс"), у якій бойовики відкрито озвучували свої головні цілі - захоплення всієї території Донецької та Луганської областей і "демонтаж української держави".

"Зрозуміло, що в таких умовах ніякої реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити не має сенсу. Росіяни і підконтрольні їм "ЛДНР" від них відкрито відмовилися", - зазначив Казанський.

За його словами, складно сказати, що Україні робити в такій ситуації далі.

"Вийти навіть з таких переговорів Україна не може - зрозуміло, що росіянам тільки цього і треба. Але і продовжувати переговори, коли протилежна сторона вже відмовилася від Мінських угод і офіційно проголошує своєю метою завоювання нових територій України, теж буде безглуздою тратою часу. Схоже, без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити цю кризу не вийде", - додав він.

Учора Українська делегація оприлюднила порядок денний найближчих засідань ТКГ. Так, 2 лютого були заплановані відеоконференції робочих груп з питань безпеки, гуманітарної, економічної, політичної. 3 лютого має відбутися відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

ТКГ мала обговорити імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування; продовження розробки плану спільних кроків тощо.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 21 січня сторонам вдалося досягнути принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на газовій станції поблизу Мар'їнки.

Тоді ж у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Глава Української делегації Леонід Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Увечері 28 січня в інтерв’ю одному з українських телеканалів Кравчук заявив, що розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою.