Мер Миколаєва Олександр Сенкевич на засіданні міської ради у вівторок синхронно перекладав виступи депутатів ОПЗЖ, які відмовилися говорити українською.

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Під час засідання міської ради депутат Владислав Чайка з фракції ОПЗЖ взяв слово, щоб внести до порядку денного новий проєкт рішення. Депутат почав говорити російською, за що йому зробили зауваження активісти, які були присутні в залі.

"Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою", — відповів Чайка.

На це Сенкевич нагадав, що згідно закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати мають виступати українською.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказав Чайка, стрибаючи з мови на мову.

Будь ласка, - відповів мер.

Так вот, послушайте, - продовжив представник ОПЗЖ російською.

Так ось, послухайте, - почав перекладати його слова Сенкевич.

На прошлой сессии, - сказав депутат.

На мінулій сесії... Я буду вас перекладати, - сказав міський голова.

Після цього Чайка продовжив говорити українською, але коли він забувся і знову перейшов на російську, Сенкевич також почав перекладати.

Також міський голова почав перекладати виступ іншого депутата з ОПЗЖ Олександра Медвєдєва.

Нагадаємо, що інший депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна.