"ЄС" лідирує у радах областей та облцентрів, на другому місці "Слуга народу", - рух "Чесно"

Лідером за відсотком здобутих мандатів у облрадах і міськрадах облцентрів за підсумками місцевих виборів 2020 року стала партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Її кандидати набрали 15,1% і 17% місць у радах відповідно.

Політсила президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" посіла друге місце за представництвом у згаданих радах.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Рухом ЧЕСНО щодо успіхів шести парламентських партій на торішніх виборах.

На виборах-2020 найкращу спроможність до кандидування продемонстрували три парламентські партії - “Батьківщина”, “Слуга народу” та “За майбутнє”. Ці політсили висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців).

Водночас найгіршу спроможність до кандидування з-поміж парламентських партій продемонстрував “Голос”, який на виборах-2020 претендував на мандати лише у 14,2% рад.

Окрім того, результати дослідження свідчать, що “Слуга народу”, “Батьківщина” й “За майбутнє” краще представлені в облрадах, ніж у міськрадах облцентрів, тоді як ЄС, ОПЗЖ і “Голос” - навпаки.

Раніше рух "Чесно" дослідив, що 67 кандидатів стали депутатами з результатом 0 голосів. Це стало можливим тому, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій.