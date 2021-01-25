Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" проведе внутрішнє опитування щодо виключення депутата Олександра Дубінського. Можливе його усунення з посади заступника голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.

Про це журналістам за результатами засідання фракції "Слуга народу" повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

"Друге питання стосувалося пана Дубінського. Була тривала дискусія. Не буду її зараз переказувати. Вона була емоційною. В результаті ми виходимо на наступну пропозицію, яка буде далі обговорюватися з депутатами. Це опитування в режимі не прийняття рішення, а можливих варіантів дій фракції", – заявив він.

За його словами, "перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант –це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади голови Комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетманцев, а Дубинський – заступник голови по квоті фракції "Слуга народу", – розповів він.

Корнієнко додав, що "найближчим часом, день-два ми будемо вивчати цю ситуацію. І можливо, що знову збирати фракцію, щоб приймати чи не приймати рішення".

Нагадаємо, у КВЦ "Парковий" сьогодні ввечері відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком.

Парламентарі, серед іншого, заслухали нардепа Олександра Дубінського щодо введення проти нього санкцій США.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього засідання фракції двічі піднімав питання про вихід Дубінського з її складу. Нардеп відмовився це робити та заявив, що не бачить своєї провини. Він також пригрозив, що в разі його виключення з фракції слідом за ним вийдуть ще 30 депутатів.

11 січня Сполучені Штати ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем. У списку осіб, які на думку Мінфіну США є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу", був і Олександр Дубінський.