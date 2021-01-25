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Зеленський доручив розробити детальний план вакцинації по кожній області

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні очікується в лютому.

Зеленський доручив розробити детальний план вакцинації по кожній області
Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський дав завдання уряду якнайшвидше розробити детальний план вакцинації від коронавірусної хвороби по кожній області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок", - сказав Володимир Зеленський.

Також, за словами президента, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.

У пресслужбі нагадали, що початок вакцинації від COVID-19 в Україні очікується в лютому. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Як повідомляли, Рада вимагає від Шмигаля назвати точну дату початку вакцинації та назви препаратів. Засідання парламенту 26 січня пропонують почати з обговорення вакцинації і тарифів.

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