Зеленський закликав зовнішню розвідку до "амбітних проактивних дій"

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Служби зовнішньої розвідки закликав її перейти до "амбітних проактивних дій".

Про це повідомила пресслужба президента.

У своїй промові до професійного свята Служби зовнішньої розвідки він вказав, що "ми не маємо права повторити помилки [УНР] сторічної давнини, а отже – повинні працювати понад свої можливості".

Зеленський сказав, що світові процеси свідчать про початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища.

"Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави", – сказав Зеленський.

За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування "альянсу безпеки" з-поміж країн-партнерів.

«Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, «операції впливу» – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур", – зауважив президент.

Зеленський розраховує, що СЗР буде посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб.

Нагадаємо, що Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Її очолює генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.