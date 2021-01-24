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Речник МЗС звернувся до BBC через "російські" Сімферополь і Севастополь

Ніколенко закликав не розповсюджувати російські неправдиві розповіді.

Речник МЗС звернувся до BBC через "російські" Сімферополь і Севастополь
Фото: facebook Ніколенка

У Міністерстві зовнішніх справ України звернулися через соцмережу до російської служби BBC щодо неприпустимості називання Сімферополя та Севастополя російськими містами.

Відповідний запис речник МЗС Олег Ніколенко зробив у Твіттері.

"@bbcrussian, не розповсюджуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Питання міжнародного права мають значення", – написав Ніколенко.

Зазначимо, російська служба BBC на карті протестів на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального позначила Севастополь і Сімферополь як російські міста, зазначивши, що Росія анексувала Крим у 2014 році.

Нагадаємо, в Україні з’явиться перший інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях. Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.

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