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Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі

Заклик українських дипломатів підтримати Юрія та його родину у твіттері підтримали ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку, який зазнав жорстокого нападу в центрі Парижа.

"Украй вражена неймовірною агресією щодо юного Юрія. Винних потрібно знайти і судити. Вся моя підтримка йому і його родині", - написала Ідальго у твіттері.

На захист українського підлітка також виступив відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу "Барселона" Антуан Грізманн.

"Подія, яку не можна терпіти. Сили тобі, Юрію, і хорошого відновлення", - написав він у твіттері.

Заклик українських дипломатів підтримати Юрія та його родину у твіттері підтримали ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх спав Жеральд Дарманьян.

Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм за підтримку.

Українські дипломати перебувають у контакті з родиною українського підлітка, слідчими.

Як повідомив під час зустрічі з українським консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан Юрія важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.

Раніше представники української громади у Франції повідомили, що 15 січня на 14-річного Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі, окрім Юрія, втекли. Хлопець перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

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