У Рівному невідомі пошкодили офіс «ЄС», в партії це пов’язують із боротьбою проти незаконних добудов

Офіс партії «Європейської Солідарності» у Рівному пошкодили невідомі, розбивши вікно. Про це повідомляє Рівненська партійна організація у Facebook. Партійці пов’язують цей напад із позицією депутатів від «ЄС» щодо незаконних добудов у місті.

«Принциповість не зупиниш каменюкою. Тільки-но депутати Рівненської міської ради від «Європейської Солідарності» висловили категоричну позицію і взялися за впорядкування ситуації з незаконними добудовами – і ось маємо реакцію», – написали в «ЄС».

«Так зараз виглядає вітрина міського офісу «Європейської Солідарності». Ми не знаємо зараз, що саме сталося і хто це зробив. З’ясовувати це буде поліція. Але причинно-наслідковий зв’язок дуже очевидний: останні два дні напружена ситуація з демонтажем незаконно зведеної добудови на одній з центральних вулиць міста. Депутати Рівнеради від «Європейської Солідарності» не стояли осторонь цього беззаконня і активно долучилися до того, щоб добудова, яка зроблена без будь-яких дозволів та документів, була демонтована. Маємо всі підстави пов’язувати цей процес і як його наслідок (імовірно, лише перше попередження) – розбитий офіс», – припускають у парторганізації.

