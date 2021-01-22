Порошенко закликав повернутися до "дорожньої карти" Мінська

На думку експрезидента, спочатку треба досягнення безпеки, потім вирішувати політичні питання.

Влада, щоб наблизити повернення захоплених Росією територій і людей повинна відновити зусилля з метою ухвалення «дорожньої карти» Мінська, який залишається основою для врегулювання. про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Дорожня карта», на його думку, має передбачати чітку послідовність кроків: спочатку досягнення безпеки, і лише потім – політичні питання.

Повернення до «дорожньої карти» має відбутися, на думку експрезидента, до кінця цього року, поки Ангела Меркель залишається на посаді канцлера в Німеччині, а в США приступає до роботи команда Джозефа Байдена.

«Те ж саме стосується і питання про миротворців на основі мандату Радбезу ООН на всій окупованій території Донбасу. Кілька років наша команда витратила, аби переконати партнерів. Правляча коаліція Німеччини навіть включила цей пункт до своєї програми», – зауважує лідер «Європейської Солідарності».

«Коли ви в останнє чули від української влади вимогу до наших партнерів посилити санкційний тиск на Росію? Над цим треба наполегливо працювати. На дипломатичному фронті не може бути жодного перемир’я. Там облога Кремля має тривати безперервно», – вважає лідер опозиції.

Він також переконаний, що слід забезпечити активнішу участь американської сторони у переговорному процесі і на донбаському, і на кримському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату.