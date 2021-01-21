Порошенко: президентство Байдена відкриває для України нові можливості

Президентство Джозефа Байдена відкриває для України нові і дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Таку думку висловив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні.

«Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським», – говорить п’ятий президент України.

Порошенко переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу «нічого про Україну без України», на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме», – вкотре заявив Петро Порошенко.

Крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, на думку експрезидента, слід зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США.

«Не втратити можливості отримати оборонне летальне озброєння, конче необхідне для стримування російського агресора на землі, у повітрі і на морі», – закликав він.

«Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України», – переконаний Петро Порошенко.

На його думку, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.

«Зі свого досвіду знаю, наскільки важливими є персональні контакти і довіра між лідерами. Тому переконаний у необхідності здійснення візиту президента України до Вашингтону і зустрічі у Білому домі вже найближчим часом. Звичайно, що всі ми будемо раді бачити Джо Байдена у Києві, як це часто бувало раніше», – зазначив Порошенко.

«Президент України мав би одним із перших переговорити з Байденом по телефону. Нагадаю, що в шістнадцятому році розмову з тодішнім новообраним президентом Трампом ми організували буквально за кілька днів після виборів. Коли за справу беруться професіонали, вирішуються і надзвичайно складні завдання. Своїми каналами я сприяю, щоби і тепер розмова між президентами України і США відбулася якнайшвидше», – підтвердив Порошенко.

«Все ще сподіваюся, що влада не втратить той шанс, який відкрився перед Україною буквально вчора. Ще раз наголошую: чим можу, тим допоможу, бо йдеться про національні інтереси України. Відновлення і зміцнення стратегічного партнерства із США – головне зовнішньополітичне завдання для України в цьому році. Але треба розуміти, що нова американська адміністрація готова допомагати Україні настільки, наскільки українська влада готова продовжувати реформи, а не імітувати їх», – зауважив лідер опозиції.

«Наша ж амбіція як політичної сили – принциповою позицією, конкретними ініціативами та справами довести всім і кожному: «Європейська Солідарність» не просто опозиція, а єдина проєвропейська альтернатива, професійна команда, яка не дасть владі дилетантів зламати досягнення останніх років та зруйнувати країну», – резюмує Петро Порошенко.