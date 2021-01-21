Держслужба фінмоніторингу та Комісія з регулювання азартних ігор підписали угоду про співробітництво

Метою угоди є налагодження взаємодії для запобігання та протидії відмиванню доходів.

20 січня голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський та голова Комісї з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий підписали угоду про міжвідомче співробітництво

Про це повідомила Державна служба фінансового моніторингу.

Зазначається, що метою цієї угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

"Беручи до уваги виклики сьогодення, які стоять перед Держфінмоніторингом та КРАІЛ, підписання вказаної Угоди є важливою передумовою дієвого та плідного співробітництва в контексті поглиблення практичної співпраці між відомствами", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди, Сторони домовились про:

здійснення обміну досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;

здійснення обміну статистичними та довідковими матеріалами, методичними рекомендаціями і відомостями, що становлять взаємний інтерес;

здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, відповідно до компетенції Сторін.

Планується, що співробітництво не обмежуватиметься зазначеними у цій угоді заходами, а розвиватиметься з метою забезпечення ефективного партнерства.

Нагадаємо, 16 січня минулого року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2285-д про легалізацію азартних ігор. Якщо закон буде прийнято, до Бюджетного, Податкового, Кримінального кодексів і КУпАП необхідно буде внести зміни, а закони "Про заборону грального бізнесу в Україні" та "Про державні лотереї в Україні" перестануть діяти.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Недодел. «Игорный» закон придется снова переписывать".