Недодел. «Игорный» закон придется снова переписывать

Верховная Рада ещё в июле приняла в целом Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). 11 августа президент Владимир Зеленский подписал этот документ . Хотя даже в «Слуге народа» ждали техническое вето из-за наличия в итоговом тексте противоречащих друг другу норм. Без их устранения и принятия налоговых изменений игорный рынок не заработает прозрачно и полноценно.

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Что-то пошло не так

LB.ua подробно анализировал долгий и непростой процесс принятия закона об «игорке» ко второму чтению. Увы, как и прогнозировали эксперты рынка, в финальной текстовой версии закона «неожиданно» появился ряд существенных новаций. Как так получилось? Сами депутаты, которые не один месяц работали над более 3 тысячами поправок, объясняют это просто. Банально из-за «поправочного спама», когда непосредственно в сессионном зале на подтверждение ставились отдельные правки, депутаты зачастую голосовали, не понимая их сути.

В итоге в теле закона появились две противоречащие нормы о формировании ключевого органа – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Она возникла из-за того, что в зале были учтены две поправки к закону: 722 и 723. Проголосованная правка 722 предполагает, что комиссию должно формировать Министерство финансов Украины. А правка 723 – что комиссию по отбору членов этого уполномоченного органа, обязан создать профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Эти две нормы, по сути, блокируют сам процесс формирования комиссии. Хотя орган должен заработать уже через два месяца после подписания закона.

Руководство комитета в общении с LB.ua разводит руками, отмечая, что Минфин до сих пор не подал необходимые правки к закону для устранения этого противоречия. Поэтому вообще не ясно, как в таком случае заработает игорный бизнес.

И это ещё не все. Из-за «поправочной неразберихи» в последней редакции появилась принципиально новая норма. Если изначально ко второму чтению размещение казино разрешалось исключительно в пятизвездочных отелях, то в итоге голосования «на подтверждение» появилась норма о легализации казино в трёх- и четырезвездочных отелях. И, что важно, в отличие от игорных залов, ограничение по месторасположению вблизи от школ (не ближе 500 м) на эти отели не распространяется.

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В то же время в законе остались без изменений спорные нормы, на которые ещё перед вторым чтением обращали внимание юристы. В частности, это касается Государственной системы онлайн-мониторинга. Она должна будет фиксировать все ставки на всех игровых аппаратах страны. Проблема в том, что запуск этой системы откладывается минимум на два года. И, по мнению участников рынка, это закладывает не просто коррупционные риски, но и основания для отмывания «грязных денег».

Недостатком закона также называют исключение из его регулирования рынка лотерей. Они по-прежнему не считаются азартными играми и регулируются старым законом «О государственных лотереях» с некоторыми изменениями, внесенными в базовый документ об «игорке». В таких условиях заход на украинский рынок новых операторов, в первую очередь иностранных, под большим вопросом.

Депутаты как «Слуги народа», так и оппозиционных фракций, прогнозировали техническое вето на закон после его голосования в зале именно из-за появления в тексте противоречащих норм. Но, по оценкам самих депутатов, чисто по политическим причинам, дабы не откладывать этот вопрос после местных выборов, президент таки подписал закон. Сейчас в парламенте работают над законопроектом 2713-д о налоговых изменениях, чтобы «залатать» существующие «дыры» для запуска рынка. Впрочем, депутаты и эксперты сомневаются в том, что прозрачный игорный бизнес таки заработает в ближайшее время.

Даниил Гетманцев, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, фракция «Слуга народа»: «Сложно сказать, как заработает закон без изменений в него»

Фото: finbalance.com.ua

Подтверждаю, что в нашем комитете ждали вето президента на закон. Почему закон подписан – это вопрос к президенту, не к нам. Я рекомендовал бы не подписывать закон из-за наличия в нем противоречивых норм. В первую очередь, из-за 722 и 723 поправок о формировании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Одна правка возлагает права по ее формированию на Кабмин, а вторая – на наш комитет. Во-вторых, в тело закона попала норма о праве размещения казино не только в отелях пяти звезд, но и четырёх. Она появилась в процессе голосования за одну из поправок. То есть, была полностью поддержана правка, часть которой как раз и касалась четырёх звёзд. Хотя изначально на заседании нашего комитета мы рекомендовали учесть во время голосования эту поправку частично, а в самом зале ее учли полностью. И вот такая «штучка», увы, прошла.

Комитет передал уже в зал законопроекты по налоговым изменениям в части игорного бизнеса. И теперь вопрос о времени голосования за них остаётся за спикером. Это вопрос к руководству парламента, когда их внесут в повестку дня. Думаю, что вынесут на рассмотрение в ближайшее время. Но важно, что этими законопроектами не убираются все те коллизии, о которых я говорил выше, начиная с формирования комиссии, заканчивая разрешением для отелей четырёх звезд.

Поэтому только изменениями в сам закон об игорном бизнесе их можно снять. Когда будут поданы эти изменения – сложный вопрос. Я не готов на него ответить. Насколько я знаю, то у Министерства финансов есть какое-то своё видение то, каким образом решить эту проблему. Но со своей стороны мне сложно сказать, как заработает закон без изменений в него. Только после изменений в закон сам процесс формирования комиссии будет чистым. Есть вероятность, что процесс может затянуться. Пока что предложений от Минфина мы не получали. Для меня коллизия по формированию комиссии не устранима только в рамках исполнительной власти.

Ярослав Железняк, заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, фракция «Голос»: «Технического вето не было по политическим причинам»

Фото: Макс Требухов

В подписанном президентом законе есть как минимум две коллизии. Первая коллизия касается процесса формирования Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Она возникла из-ха того, что в зале были учтены две поправки к закону: 722 и 723. Одной правкой предусмотрено, что Комиссию формирует Министерство финансов Украины. А второй правкой предусмотрено, что комиссию по отбору членов уполномоченного органа, формирует наш профильный комитет Верховной Рады. То есть, для начала наш комитет отбирает членов конкурсной комиссии, а затем она выбирает будущих членов Комиссии по регулированию азартных игр. Эти две правки противоречат друг другу. Поэтому подтверждаю, что процесс формирования комиссии подвешен.

Вторая коллизия – это не просто коллизия, а откровенно, грубая ошибка. И она заключается в следующем. Вместо нормы о том, что казино могут размещаться исключительно в пятизвездочных отелях (как было ко второму чтению), в финальной редакции появилась норма, разрешающая их размещение и в трёх и четырехзвездочных отелях. В отличие от игорных залов, ограничение по месторасположению вблизи от школ, на отели не распространяется. То есть, фактически этой нормой обходят это принципиальное ограничение. Нам известно, что президент неоднократно настаивал, чтобы казино размещались исключительно в пятизвездочных отелях. Но это тоже не учли.

Все ожидали техническое вето на закон, но чисто по политическим причинам, чтобы не откладывать этот вопрос после местных выборов, вето мы не получили. И сейчас законопроектом 2713-д о налоговых изменениях будут пытаться внести правки для устранения коллизий о назначении комиссии. Возможно, и по другим статьям.

Юрий Николов, соучредитель «Лиги антитраста»: «Украину ожидает скорее «разнузданное Макао», чем приличный Лас-Вегас»

Фото: facebook/Ліга антитрасту

Все происходящее – это безответственная легализация азартного бизнеса. Уже несколько органов местного самоуправления приняли решение о намерении запретить игорные заведения на своих территориях, несмотря на решение органа центральной власти легализовать азарт. Тернопольский и Ровенский облсоветы, Сумской и Житомирский горсоветы сделали это сразу после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» № 768-IX. И я понимаю причину местного демарша. Прекрасную идею ответственной легализации сумели нивелировать кучей коррупционных лазеек, поэтому в дальнейшем Украину ожидает скорее разнузданное Макао, чем приличный Лас-Вегас.

«Слуги народа» с одной стороны таки приняли ограничения по размещению игорных залов. Однако оставили возможность для работы игорных залов вне казино. То есть, и речи быть не может, что для обычного лудомана в Хмельницком или Мариуполе усложнится возможность просадить все вынесенное из дома добро. Ему не придется ехать далеко из своего района, чтобы поиграть в 5-звездочном отеле в Киеве или Одессе. Он сможет это сделать у себя в области, в игровых залах. И это ещё одна из основных причин, почему большие «белые» игорные компании не захотят вкладываться в украинский инвестклимат. Ведь основным источником дохода для казино есть те самые игровые автоматы. Если ты можешь их поставить в каждом городе, то это чуть ли не до нуля уменьшает приток игроков в само казино в специальных игровых зонах. А потому для бизнеса нет смысла вкладываться в пафосные отели, ведь они не получат вменяемого легального кешфло. Скорее, мы получим полное отсутствие ответственных инвесторов и разгул «пиратов».

«Слуги народа» хоть и прописали создание Государственной системы онлайн-мониторинга, которая должна фиксировать все ставки на всех игровых аппаратах страны, однако сразу написали, что запуск этой системы откладывается минимум на два года. Значит, что все это время в украинские казино можно будет тоннами свозить грязные деньги со всего мира, отмывать их от продажи наркотиков, проституции других видов криминального прошлого. Представьте себе, какие мафии будут этим заниматься, и просто примите как факт, что все эти мафии будут в вашем городе. Потому что принятый закон позволяет бесконтрольно проводить любые суммы денег через формально легализованное казино. Без налогов. Но со справками о законном выигрыше. Скажем так, это не лучший способ привлечения инвесторов в Украину. Потому что это будет просто импорт преступности.

И не могу не согласиться с коллегами из «Лиги антитраста». Если ты в законе не прописываешь ограничения размера максимальной ставки, если не устанавливаешь период «остывания» между ставками и проигрышами игрока, то ты только продолжаешь подсаживать украинский народ на «лудоманскую иглу» аддиктивного поведения».

Андрей Астапов, управляющий партнер ETERNA LAW: «Для полноценного запуска рынка нужны дополнительные налоговые изменения»

Фото: comments.ua

Следует отметить, что в итоговой версии Закона Украины «О государственном регулировании азартных игр» было внесено ряд правок непосредственно во время голосования в зале Верховной Рады. Среди основных и ключевых изменений можно назвать: появление возможности размещать казино за пределами Киева в гостиницах категории 4 звезды. Также была проголосована правка об удаленности залов игровых автоматов не менее, чем на 500 метров от образовательных учреждений. Все другие правки можно считать техническими, и они не повлияют на работу рынка.

Отдельно стоит добавить, что в результате голосования в зале парламента депутатами было поддержано два разных варианта формирования Комиссии по регулированию азартных игр, что создало коллизию норм, и данный вопрос еще предстоит решить и внести соответствующие правки. При этом мы не считаем, что такая коллизия станет преградой для запуска рынка, поскольку законом установлено что комиссия должна быть создана не позднее чем через 2 месяца после вступления закона в силу. И до этого срока достаточно времени, чтобы устранить данный технический момент.

Для запуска рынка также необходимо подготовить подзаконные акты, предусмотренные законом и лицензионные условия, поскольку закон уже вступил в силу. Также очень важно принять изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения азартных игр, поскольку все инвесторы уже изучают основной закон, но для них остается непонятной ситуация с налогами. После принятия всех указанных актов, рынок сможет заработать полноценно».

Алина Плющ, партнер ЮФ Sayenko Kharenko: «Для иностранных операторов выход на украинский рынок будет экономически неоправданным»

Фото: предоставлено автором

Необходимость принятия этого Закона давно назрела, потому что, несмотря на полный запрет в Украине азартных игр еще в 2009 году, существовали «черный» и «серый» рынки игорного бизнеса без надлежащего регулирования, без защиты несовершеннолетних и без поступлений в государственный бюджет.

Конечно, одного Закона для создания прозрачного, цивилизованного и регулируемого рынка азартных игр недостаточно. Согласно Закону, для начала необходимо сформировать специальный уполномоченный орган (Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей), глава и члены которого назначаются по результатам конкурса, а правила формирования конкурсной комиссии вызывают вопросы. Потом Комиссия должна разработать лицензионные условия и иные подзаконные нормативные акты для рынка азартных игр, и только уже после этого заинтересованные лица смогут подаваться на получение лицензий.

Острым остается вопрос допуска иностранных операторов на рынок Украины. На сегодняшний момент некоторые крупные международные компании, предоставляющие доступ к азартным играм онлайн, находятся в черных списках (списках заблокированных сайтов). Смогут ли они получить лицензию в Украине? Не станет ли их присутствие в черных списках основанием для отказа в лицензии? Все будет зависеть от позиции Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по этому вопросу.

Существенным недостатком Закона является исключение из его регулирования рынка лотерей. Лотереи по-прежнему считаются неазартными играми и регулируются старым законом «О государственных лотереях» с некоторыми изменениями, внесенными новым Законом. С моей точки зрения, иностранным лотерейным операторам будет практически невозможно зайти на рынок Украины при таких условиях. Также установление правила об уплате ежегодных лицензионных платежей за букмекерскую деятельность, онлайн казино и игровые автоматы в тройном размере до внедрения государственной системы онлайн мониторинга, будет отпугивать многих иностранных операторов. Размер лицензионных платежей, установленный в Законе, и так является одним из самых крупных в Европе, а требование об уплате этих лицензионных платежей в тройном размере делает для многих иностранных операторов выход на украинский рынок экономически неоправданным.