Разумков підписав закон про збільшення "мінімалки" з вересня

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", відповідно до якого мінімальна зарплатня з 1 вересня підвищується до 5000 гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Володимир Зеленський.

6 серпня Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. Нині мінімальна зарплата становить 4723 гривні. Таким чином підвищення з вересня відбудеться на 277 гривень.

Кабінет Міністрів України запланував на поточний і 2021 роки три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня вона складатиме 5000 грн, з 1 січня 2021 вона становитиме 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).

На позачерговій сесії 25 серпня Рада підтримала в першому читанні та в цілому законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки".