У справі "Роттердам+" зняли всі підозри

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування так званої справи "Роттердам+".

Про це повідомила пресслужба САП.

В серпні 2019 року антикорупційні органи висунули підозри в зловживанні службовим становищем шістьом особам, серед яких був, зокрема, і колишній голова Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк.

Підозри базувалися на доказах та документах, які підтверджували завдання збитків у 2016-2017 роках. Але оскільки формула "Роттердам+" діяла також в 2018-2019 роках, а сторона захисту надала альтернативні експертні дослідження, було прийнято рішення провести нову комісійну судово-економічну експертизу за весь період 2016-2019 років.

18 серпня САП отримала висновок цієї експертизи, яка не підтвердила збитки, нанесені формулою "Роттердам+".

Прокуратура вирішила, що це ставить хрест на перспективі довести винуватість підозрюваних.

"Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. На теперішній час, у зв’язку з тривалістю досудового розслідування, фактичним обмеженням строків досудового розслідування та відсутністю інших процесуальних джерел доказів, вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді", - сказано в повідомленні.

Тому 27 серпня кримінальна справа в частині щодо підозрюваних була закрита.

"Проте в повному обсязі кримінальне провадження не закрито, в ньому триває досудове розслідування", - повідомила САП.

НАБУ категорично не погоджується з таким рішенням та збирається оскаржити його перед генеральним прокурором та в.о. керівника САП.

"Розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб. Про підозру повідомили 6 особам, внаслідок дій яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків, що підтверджено відповідною експертизою. Комплексною експертизою підтверджені розрахунки збитків за 2016-2017 роки, але суть її зводиться до того, що питання протиправності дій, відповідно, і настання збитків, має вирішити суд", - сказано в повідомленні НАБУ.

Бюро вважає незрозумілим рішення прокурора САП.

"Процесуальний керівник у справі за весь час розслідування жодного разу не витребовував матеріали провадження для вивчення, не запитував у слідства, чи дійсно вичерпані можливості доказування, і два дні тому обговорював на нараді, як краще рухатись по справі далі. Замість того, щоб скерувати її до суду, з незрозумілих детективам причин, він несподівано ухвалив рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб", - вважають в НАБУ.

Нагадаємо, в березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.