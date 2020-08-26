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Рада Нацбанку припинила повноваження заступника голови Борисенка

Він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку.

Рада Нацбанку припинила повноваження заступника голови Борисенка
Роман Борисенко
Фото: nv.ua/Наталья Кравчук

Рада Національного банку України на позачерговому засіданні ухвалила рішення про припинення повноважень заступника голови НБУ Романа Борисенка з 28 серпня.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

На своїй посаді Борисенко відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

Борисенко подав голові НБУ Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.

"Трансформація Нацбанку у сучасний, відкритий і незалежний європейський центральний банк – спільна мета та пріоритет для всієї нашої команди. Ми вдячні Роману Борисенку за його лідерську позицію у цьому напрямі впродовж останніх чотирьох років. Надалі ми продовжуватимемо політику вдосконалення всіх внутрішніх процесів українського центробанку, особливо у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності, щоб закріпити якісні здобутки та посилити нашу інституційну незалежність", - зауважив Голова Нацбанку.

Борисенко розпочав роботу в НБУ у серпні 2014 року на посаді директора Департаменту персоналу. З жовтня 2016 року він був заступником голови. До сфери його управління належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності Національного банку.

Нагадаємо, 25 серпня НБУ оголосив конкурс на посаду директора Департаменту відкритих ринків, оскільки звільнився Сергій Пономаренко.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту Володимирові Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

З 23 липня 2020 року Олег Чурій припинив виконання повноважень заступника голови НБУ у зв'язку із завершенням терміну повноважень і звільненням з посади.

29 липня 2020 року стало відомо, що з Нацбанку йде Олег Заморський, який з 7 жовтня 2015 року очолював юридичний департамент регулятора.

31 липня 2020 року Рада НБУ звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ за власним бажанням.

З 3 серпня 2020 року директор Департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

Із 7 серпня 2020 року Сергій Карпенко завершив роботу на посаді директора Департаменту стратегії та розвитку НБУ.

11 серпня директор департаменту персоналу Національного банку Ольга Прохоренко за власним бажанням завершила роботу на посаді.

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