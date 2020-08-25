Напис "купон" на купонокарбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy 1975-го року.

Про це повідомив графічний дизайнер Богдан Гдаль.

"Це до теми непрофесійності при використанні шрифтів на національній валюті різних часів. На жаль, єдиним позитивним винятком на цьому тлі включно з теперішніми найсвіжішими зразками є лише роботи Бориса Максимова на гривнях першої редакції", - написав він у фейсбуці.

Гдаль також зазначив, що раніше вдалося виявити піратські шрифти на гривнях останнього зразка, зокрема на 1000 гривень.

"Нацбанк змушений був виправдовуватися, але так і не визнав свою помилку. Обіцяючи при цьому змінити підхід до створення гривень вже в нових редакціях", - зазначив він.

Фото: facebook.com/viterzbayraku

Нагадаємо, у липні минулого року Гдаль помітив на новій банкноті 1000 гривень неліцензований шрифт, використання якого є порушенням авторських прав. Такий самий шрифт використовується на нових банкнотах 20 і 100 гривень. У Нацбанку заявили, що перевірять шрифти, використані в нових тисячних купюрах. Нову купюру презентували 25 червня, вона увішла в обіг у жовтні 2019 року. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про пиратство та шрифти".

Купонокарбованці були введені в обіг на початку 90-х років на зміну так званим "різаним купонам", коли купони на необхідні товари видавалися аркушами приблизно формату А4, які треба було самостійно розрізати на менші квадратики.

Перша емісія купонокарбованців припала на початок 1992 року, коли вже нові купони були введені в обіг і ходили паралельно ще з радянським рублем. Але це не змогло зупинити інфляцію. Тому, купони емісії 1991 року швидко знецюнівалися і потрібно було швидко реагувати на ситуацію. Було прийнято рішення надрукувати купони більшого номіналу. Фактично, емісія купонокарбованців 1992-1993 років "прималювала" по два нулі до кожної купюри з попередньої емісії.

Так світ побачили нові купони багаторазового користування номіналом 100, 200, 500, 1000 купонів в травні-червні 1992 року, а вже в березні 1993 року з’явилися банкноти номіналом 2000 і 5000 купонів.