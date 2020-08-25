Українська компанія отримала першу партію газу з Греції

Газ було доставлено через Румунію.

Українська компанія "Енергетичні ресурси України" (ЕРУ) отримала першу партію зрідженого природного газу з Греції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Перша в історії реверсна поставка природного газу з узбережжя Адріатики в Україну здійснена сьогодні Компанією ЕРУ ТРЕЙДІНГ. Закупка газу відбулась у Греції, через газотранспортні системи Греції та Румунії паливо було транспортовано в Україну", - сказано в повідомленні.

У компанії зазначають, що наразі це тестові постачання, спрямовані на потреби внутрішнього ринку. Головна мета цього проєкту - можливість подальшого доступу до терміналу ЗПГ Revithoussa, що "збільшує диверсифікацію постачання газу на Європейському континенті та зміцнює позиції України як східноєвропейського енергетичного хабу".

"Новий газотранспортний коридор Греція-Румунія-Україна дає нам змогу стати частиною європейської Ініціативи трьох морів, яка розвиває вертикальний напрямок транспортування палива", - сказав керуючий партнер ЕРУ ТРЕЙДІНГ Ярослав Мудрий.

Метою Ініціативи трьох морів є об’єднання зусиль 12 країн Європейського Союзу в розвитку транспортної, енергетичної та ІТ галузях.

"Енергетичні ресурси України" ("ЕРУ") - група компаній з іноземними інвестиціями, яка спеціалізується на реалізації проєктів в українській енергетиці.