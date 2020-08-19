Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
ГоловнаЕкономікаФінанси

Експерт Concorde Capital оцінив, скільки олігархи заробляють на зростанні енерготарифів

Норма прибутку на активи в 12,5% буде давати власнику обленерго річну прибутковість від придбання обленерго близько 60%. 

Експерт Concorde Capital оцінив, скільки олігархи заробляють на зростанні енерготарифів
Фото: bigger

Зміна умов RAB-регулювання для операторів систем розподілу (обленерго) на умовах прибутковості на рівні 12,5% на стару базу інвестицій замість 1% призведе до збільшення реального прибутку до 60%.

Про це пише керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій в своєму Facebook, передає "БізнесЦензор".

"В середньому, оцінна вартість активів обленерго (той самий RAB, на який збираються нараховувати прибутковість 12,5% або 1%) в п'ять разів перевищує ціну приватизації цих активів у доларовому еквіваленті. Це означає, що норма прибутку на активи в 12,5% буде давати власнику обленерго річну прибутковість від придбання обленерго близько 60%. Це не зовсім європейська прибутковість", - пише Олександр Паращій.

За його словами, "європейські практики" є різними. І в деяких практиках випадки схожі на українські.

Так, англійські водоканали були приватизовані в кінці 1980-х за ціною майже в 25 разів нижче вартості їхніх активів. Вводячи "RAB-регулювання" для цих компаній, британський регулятор взяв за базу не оцінну вартість активів водоканалів, а ринкову - ту, яка майже в 25 разів нижче.

Нагадаємо, в кінці квітня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг презентувала умови RAB-регулювання для обленерго. Згідно з ними, прибутковість на стару базу інвестицій (оціночну вартість обленерго) повинна скласти 1%, на нову базу інвестицій - 15%.

Колишній склад НКРЕКП пропонував ввести RAB-регулювання з єдиною ставкою 12,5% на стару і нову базу. Потім - з єдиною ставкою 17,5%.

Народний депутати Людмила Буймистер ("Слуга народу") і Вікторія Гриб (позафракційна) вимагають від НКРЕКПУ введення єдиної ставки прибутковості на стару і нову базу. Розглядаються варіанти 12,5% і 15%.

Вікторія Гриб до обрання у Верховну Раду працювала в енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, якому належить близько половини обленерго за обсягами розподілу.

У серпні Міністерство енергетики звернулось до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією за напрацюванням Експертною радою Міністерства. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також