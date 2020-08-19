Експерт Concorde Capital оцінив, скільки олігархи заробляють на зростанні енерготарифів

Норма прибутку на активи в 12,5% буде давати власнику обленерго річну прибутковість від придбання обленерго близько 60%.

Зміна умов RAB-регулювання для операторів систем розподілу (обленерго) на умовах прибутковості на рівні 12,5% на стару базу інвестицій замість 1% призведе до збільшення реального прибутку до 60%.

Про це пише керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій в своєму Facebook, передає "БізнесЦензор".

"В середньому, оцінна вартість активів обленерго (той самий RAB, на який збираються нараховувати прибутковість 12,5% або 1%) в п'ять разів перевищує ціну приватизації цих активів у доларовому еквіваленті. Це означає, що норма прибутку на активи в 12,5% буде давати власнику обленерго річну прибутковість від придбання обленерго близько 60%. Це не зовсім європейська прибутковість", - пише Олександр Паращій.

За його словами, "європейські практики" є різними. І в деяких практиках випадки схожі на українські.

Так, англійські водоканали були приватизовані в кінці 1980-х за ціною майже в 25 разів нижче вартості їхніх активів. Вводячи "RAB-регулювання" для цих компаній, британський регулятор взяв за базу не оцінну вартість активів водоканалів, а ринкову - ту, яка майже в 25 разів нижче.

Нагадаємо, в кінці квітня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг презентувала умови RAB-регулювання для обленерго. Згідно з ними, прибутковість на стару базу інвестицій (оціночну вартість обленерго) повинна скласти 1%, на нову базу інвестицій - 15%.

Колишній склад НКРЕКП пропонував ввести RAB-регулювання з єдиною ставкою 12,5% на стару і нову базу. Потім - з єдиною ставкою 17,5%.

Народний депутати Людмила Буймистер ("Слуга народу") і Вікторія Гриб (позафракційна) вимагають від НКРЕКПУ введення єдиної ставки прибутковості на стару і нову базу. Розглядаються варіанти 12,5% і 15%.

Вікторія Гриб до обрання у Верховну Раду працювала в енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, якому належить близько половини обленерго за обсягами розподілу.

У серпні Міністерство енергетики звернулось до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією за напрацюванням Експертною радою Міністерства.