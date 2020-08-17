Компанія "Велта" номінує аукціон на два титанових родовища

ТОВ "Велта" номінує на відкриті електронні торги два родовища титанових руд у Житомирській області.

Компанія «Велта» подала документи до Державної служби геології і надр України щодо проведення аукціону на отримання ліцензії на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, Паромівського та Красноріченського родовищ титанових руд.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Ці ресурсні активи 7 років перебувають у замороженому стані, що неприпустимо, зважаючи на потенціал української титанової промисловості. Компанія «Велта» має досвід розвідки та затвердження запасів за власні кошти на Лікарівському та Бирзулівському родовищах. Бирзулівський ГЗК, спроєктований власним конструкторським бюро, стабільно працює 9 років, а Лікарівське родовище наразі готується до освоєння.

З огляду на стратегію Держгеонадр - реалізувати шляхом аукціонів додатково 150 спецдозволів до кінця року, компанія «Велта» як активний та успішний надрокористувач вирішила скористатися правом номінації родовищ. Окрім того, Паромівського та Красноріченського родовищ немає в «Інвестиційному атласі надрокористувача», тож зазначені аукціони позапланово зможуть поповнити державний бюджет країни.

ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» володіє Лікарівським і Бирзулівським родовищами ільменіту в Кіровоградській області. На базі останнього 9 років функціонує гірничо-збагачувальний комплекс з видобутку та переробки титанової руди. «Велта» займає 2% на світовому ринку титанової сировини. З 2012 по 2019 рік «Велта» видобула 1 000 000 тонн ільменіту. Загальна кількість створених робочих місць - понад 500, за період роботи компанія виплатила 350 млн грн податків у бюджети різних рівнів і вклала 32,5 млн грн соціальних інвестицій у регіон.