Если бьют — не так страшно, как если и бьют, и жалеют

Если запланированное повышение минзарплаты (для начала — до 5000 грн) таки произойдет, то в условиях, когда вследствие борьбы с коронавирусом бизнес зачах практически у всех, это будет означать для предприятий необходимость либо увольнять людей (в том числе через «реорганизацию» или по «собственному» [чьему?] желанию), либо (аналогичным образом) организовывать добровольно-принудительный перевод работников на 1/2 (1/4?) ставки (варианты: неполный рабочий день, неполная рабочая неделя etc.), либо просто терпеть убытки.

Фото: dv-gazeta.info

Тяжелее всего будет переноситься рост ЕСВ (не ниже, чем с новой минзарплаты) — особенно когда будут отменены льготы для предпринимателей (и им придется платить 22% с 5000 грн даже при отсутствии дохода).

Кто может платить зарплаты больше — платит их и так: чтоб сберечь коллектив, а кто не может — тот из-под палки не сможет всё равно: денег у него от такой госщедрости (за счет бизнеса!) ведь никак не прибавится.

Просто у нас в стране с некоторых пор вошло в моду увеличение ЕСВ называть ростом зарплаты, что весьма неприятно как раз в том случае, если обязанность платить хотя бы минимальный ЕСВ не связана с получением дохода.

Реально же повысить уровень жизни, то есть удельный вес оплаты труда в выручке, в целом по стране можно было бы через изменение налогового механизма, причем не путем жалованья временных льгот, а пойдя на «долгоиграющее» снижение налогового давления. Ведь на зарплату оно сегодня (19,5% «изнутри» плюс 22% «снаружи», и это не считая 20%, которые на всё на это накручиваются сверху!) — гораздо выше, чем на любой другой элемент стоимости продукции!!! А вот налоговой реструктуризацией как раз никто и не занимается.

Родина хочет повысить зарплату бюджетникам — так и на здоровье, коль она уверена, что источник для этого уже имеется и к тому же будет — почему-то — постоянным (а им, источником, называют изменение в нужную сторону курса грн, хотя с тем, в какую сторону оно нужно, она, Родина, еще не определилась).

Но зачем же заставлять это делать тех, у кого такого источника нет, а есть только запрет на работу плюс обнищание покупателей из-за такого же запрета?! Вот там-то всё и обернется очередным утяжелением налогового бремени! И/или очередным всплеском тенизации...

Конечно, деньги людям надо выдать — и чтоб было на что жить, и чтоб завести экономику. Но не бизнес принуждать отдавать то, чего у него нет, особенно у мелкого, а грамотно использовать свои госвозможности, которые только у государства и есть, о чём я уже писал неоднократно.

Но это, конечно, сложнее, чем быть добрым за счет несчастных малых и средних...