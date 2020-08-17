Если бьют — не так страшно, как если и бьют, и жалеют

Тяжелее всего будет переноситься рост ЕСВ (не ниже, чем с новой минзарплаты) — особенно когда будут отменены льготы для предпринимателей (и им придется платить 22% с 5000 грн даже при отсутствии дохода).
Кто может платить зарплаты больше — платит их и так: чтоб сберечь коллектив, а кто не может — тот из-под палки не сможет всё равно: денег у него от такой госщедрости (за счет бизнеса!) ведь никак не прибавится.
Просто у нас в стране с некоторых пор вошло в моду увеличение ЕСВ называть ростом зарплаты, что весьма неприятно как раз в том случае, если обязанность платить хотя бы минимальный ЕСВ не связана с получением дохода.
Реально же повысить уровень жизни, то есть удельный вес оплаты труда в выручке, в целом по стране можно было бы через изменение налогового механизма, причем не путем жалованья временных льгот, а пойдя на «долгоиграющее» снижение налогового давления. Ведь на зарплату оно сегодня (19,5% «изнутри» плюс 22% «снаружи», и это не считая 20%, которые на всё на это накручиваются сверху!) — гораздо выше, чем на любой другой элемент стоимости продукции!!! А вот налоговой реструктуризацией как раз никто и не занимается.
Родина хочет повысить зарплату бюджетникам — так и на здоровье, коль она уверена, что источник для этого уже имеется и к тому же будет — почему-то — постоянным (а им, источником, называют изменение в нужную сторону курса грн, хотя с тем, в какую сторону оно нужно, она, Родина, еще не определилась).
Но зачем же заставлять это делать тех, у кого такого источника нет, а есть только запрет на работу плюс обнищание покупателей из-за такого же запрета?! Вот там-то всё и обернется очередным утяжелением налогового бремени! И/или очередным всплеском тенизации...
Конечно, деньги людям надо выдать — и чтоб было на что жить, и чтоб завести экономику. Но не бизнес принуждать отдавать то, чего у него нет, особенно у мелкого, а грамотно использовать свои госвозможности, которые только у государства и есть, о чём я уже писал неоднократно.
Но это, конечно, сложнее, чем быть добрым за счет несчастных малых и средних...