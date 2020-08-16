Про загострення ситуації стосовно жорстокого поводження з тваринами

Шановний пане Міністре!

Вимушені звернутися до Вас особисто з метою використання наявних можливостей Міністерства внутрішніх справ України щодо нагальної необхідності термінового комплексного реагування на численні факти реального зоотерору, які останнім часом просто заполонили буквально всі соціальні мережі, телебачення та інші ЗМІ нашої держави. Дивує те, що при цьому «дев’ятому валі» повідомлень про випадки жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК України), які дійсно мали місце, інформації щодо покарання осіб, які вчинили ці правопорушення – буквально одиниці! При чому до реального позбавлення волі, схоже, що взагалі - «0»! І це в той час, коли кожну добу в нашій країні живодери, часто просто так, на побутовому рівні, а іноді і задля особистого задоволення на фізичному рівні, безкарно вбивають та калічать сотні (це щоб не перебільшити) беззахисних, безпритульних, кинутих нелюдами напризволяще тварин, переважно собак, котів, особливо маленьких цуценят та кошенят, а інколи і екзотичних тварин. Це вже не беручи до уваги злочинні дії браконьєрів до диких тварин, але це окрема і теж кричуща тема.

Зооволонтери в нашій країні, а це просто справжні Герої, які в основному за свій рахунок, щодня годують, лікують, стерилізують, відловлюють, влаштовують та захищають, інколи навіть з загрозою для свого життя та здоров’я, цих безпритульних живих істот, Божих створінь, але ці люди просто не в змозі впоратися з прогресуючим валом живодерства.

Державна ж система, яка повинна була б опікуватися вищезгаданими зоопроблемами, знаходиться в Україні хіба що в ембріональному стані.

Треба відзначити, що органи Національної поліції останніми роками досить своєчасно та загалом конкретно реагують на повідомлення про випадки жорстокого поводження з тваринами, але вже на рівні слідства, процесуального керівництва прокуратури та під час процесу судочинства, всі ці дії поступово затухають і в результаті маємо буквально одиничні випадки покарання реальних злочинців за їх живодерські дії. У цьому напрямку, правоохоронна «гора поки що народжує мишу» і це прикрий факт!

Конкретизуючи наше звернення, просимо Вас, пане Міністр, доручити відповідним підрозділам Міністерства опрацювати можливість створення в структурі Національної поліції підрозділів Зоополіції на зразок відповідних структур у поліції розвинених країн світу, а також ініціювання утворення профільних громадських формувань, на приклад Зооварти у містах і районах України (в рамках Закону «Про ДНД»).

Крім того, ми були б дуже вдячні, коли б у відповіді на наше звернення, ми б отримали ще й бодай загальну статистику по країні щодо адміністративної та кримінальної практики по всьому зоозахистному напрямку.

Міжнародна асоціація «Центр» завжди стояла на захисті законних прав всіх беззахисних об’єктів злочинних посягань, як людей так і тварин, які з різних причин не можуть самі за себе постояти. Може тварин навіть це стосується більшою мірою, бо на відміну від людей в нашій країні тварини захищені законом в основному тільки на папері і різні покидьки можуть безкарно робити з ними все що завгодно.

Тому ще раз просимо Вас, пане Міністр, доручити відповідним службам Міністерства посилити контроль за реагуванням органів поліції на кримінальні події, які мають ознаки злочинів, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, а не тільки ст. 299-ї, про жорстоке поводження з тваринами.

Зло неодмінно повинно бути покаране і ми впевнені, що для всіх, хто має чи мав відношення до правоохоронної системи, це – аксіома.