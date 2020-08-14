Кличко показав установлення 60-тонного обладнання під час будівництва метро на Виноградар

За місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею.

Мер Києва Віталій Кличко показав установку 60-тонного обладнання під час будівництва метро на Виноградар. Відео він розмістив у своєму фейсбуці.

"Учора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів. Установили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею, і приблизно через пів року буде прокладено один з тунелів.

«До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар - "Мостицьку" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко.

Кличко також оприлюднив відео встановлення обладнання.

Як повідомляли, в столиці в рамках будівництва метро на Виноградар орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька".

Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицьку" і "Проспект Правди" - планують відкрити в грудні 2021 року.