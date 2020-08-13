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​Українську студію 4A Games, яка розробила Metro, купили шведи

Сума угоди склала 36 мільйонів доларів.

​Українську студію 4A Games, яка розробила Metro, купили шведи

Шведська компанія Embracer Group через дочірню компанію Saber Interactive придбала українську студію 4A Games, яка створила популярну серію ігор Metro. Сума угоди склала 36 мільйонів доларів.

Про придбання повідомила Embracer Group.

Наразі у 4A Games працює близько 150 осіб. Вони трудяться у двох офісах - на Мальті та в Києві.

Зазначається, що разом із 4A Games компанія придбала ще низку ігрових студій: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

Після операції в 4A Games продовжать працювати над франшизою Metro.

Нагадаємо, у трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина".

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