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Ощадбанк виграв у Сбербанку Росії суд щодо бренду

Розгляд справи щодо торгової марки "Сбербанк" за зустрічним позовом Сбербанку Росії тривав понад чотири роки.

Ощадбанк виграв у Сбербанку Росії суд щодо бренду
Фото: Сергей Нужненко

Державний Ощадний банк України повідомив про виграш справи щодо торгової марки "Сбербанк" за зустрічним позовом Сбербанку Росії, розгляд якої тривав більш як чотири роки.

Про це інформує пресслужба Ощадбанку.

Згідно з повідомленням, представники Сбербанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Зрештою апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії.

"Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, яка стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України", – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, що на початку 2016 року Ощадбанк подав до суду на Сбербанк (колишнє ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії") з позовом про порушення прав інтелектуальної власності. Ощадбанк наполягає, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У вересні 2016-го Ощадбанк відстояв право на бренд "Сбербанк".

Сбербанк (раніше - банк НРБ) заснований у 2001 році. 26 листопада 2015 року він змінив назву із Сбербанк Росії на Сбербанк.

Саме у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбербанком Росії було подано контрпозов, який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. Рішення вже набуло чинності.

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